Елизавета II разозлилась бы: Кейт Миддлтон и принц Уильям регулярно нарушают протокол (фото)
Кейт, принцесса Уэльская, постепенно снижает свою бдительность и позволяет публике увидеть больше подробностей их с Уильямом отношений. Впрочем, такое романтическое поведение не соответствует протоколам монаршей семьи Британии.
Это происходит на фоне постепенного возвращения будущей королевы к публичной жизни после лечения рака. Недавно Кэтрин откровенно рассказала о долгосрочных трудностях, которые меняют ее жизнь, связанные с восстановлением после химиотерапии. Об этом пишет Daily Mail.
Она сказала, что во время лечения "вы делаете вид смелого лица", но после него все еще может казаться "очень тяжелым".
Жизнь Кейт после онкологии
Она рассказала пациентам больницы о жизни после лечения онкологии: "Вы не можете нормально функционировать дома, как, возможно, когда-то".
Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала: "После болезни Кейт произошло очень всестороннее и приятное изменение языка тела Уильяма и Кейт как влюбленной пары. Вместо того, чтобы рассматривать это как признак того, что их отношения усилились или изменились, я бы читала об этом по легкости и согласованности их совместного поведения".
Она считает, что Уэльские приняли "сознательное решение" наконец раскрыть проблески романтической стороны, которые были там все время, но были "замаскированы из-за их соблюдения древних королевских протоколов" и "понятной осторожности" Уильяма относительно того, чтобы показывать это.
Нарушение протокола
Джуди добавила: "Когда Чарльз взошел на трон, кажется, что соблюдение протокола было гораздо менее строгим, чем во время правления покойной королевы, и это также могло повлиять на новоприобретенное ощущение эмоциональной свободы Уильяма и Кейт".
Во время последнего неожиданного появления пары на Уимблдоне язык тела Кейт четко показал ее приверженность к Уильяму. Говоря о видео принцессы Уэльской о ее химиотерапии в сентябре 2024 года, эксперт сказала: "Можно было почти услышать, как пробка вылетает из бутылки, когда мир наконец увидел глубину их любви".
Некоторые сцены и их совместные позы были впечатляющими, например, как они лежали вместе или сидели обнимаясь.
"Когда происходят изменения в эмоциях, меняется и язык тела, но ритуалы, прикосновения, выражение лица и объятия сначала, как правило, не имеют подсознательной синхронности. Но здесь мы увидели полностью синхронизированную пару, которая выглядела гораздо более расслабленной и естественной, отдаляясь от более отстраненного и формального поведения во время их королевских выступлений", — подчеркнула Джуди.
С тех пор их общий язык тела демонстрировал похожую тему романтической привязанности, по словам эксперта, причем гораздо менее сдержанный Уильям явно был счастлив и рад поделиться своими чувствами к жене с остальным миром.
"Ее регулярные прикосновения и поглаживания спины свидетельствуют о том, что она была его утешительницей и сторонницей во время своей болезни так же, как и он ее", — считает эксперт.
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