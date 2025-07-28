Елизавета II разозлилась бы: Кейт Миддлтон и принц Уильям регулярно нарушают протокол (фото)

Кейт, принцесса Уэльская, постепенно снижает свою бдительность и позволяет публике увидеть больше подробностей их с Уильямом отношений. Впрочем, такое романтическое поведение не соответствует протоколам монаршей семьи Британии.

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Это происходит на фоне постепенного возвращения будущей королевы к публичной жизни после лечения рака. Недавно Кэтрин откровенно рассказала о долгосрочных трудностях, которые меняют ее жизнь, связанные с восстановлением после химиотерапии. Об этом пишет Daily Mail.

Она сказала, что во время лечения "вы делаете вид смелого лица", но после него все еще может казаться "очень тяжелым".

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Жизнь Кейт после онкологии

Она рассказала пациентам больницы о жизни после лечения онкологии: "Вы не можете нормально функционировать дома, как, возможно, когда-то".

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала: "После болезни Кейт произошло очень всестороннее и приятное изменение языка тела Уильяма и Кейт как влюбленной пары. Вместо того, чтобы рассматривать это как признак того, что их отношения усилились или изменились, я бы читала об этом по легкости и согласованности их совместного поведения".

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Она считает, что Уэльские приняли "сознательное решение" наконец раскрыть проблески романтической стороны, которые были там все время, но были "замаскированы из-за их соблюдения древних королевских протоколов" и "понятной осторожности" Уильяма относительно того, чтобы показывать это.

Нарушение протокола

Джуди добавила: "Когда Чарльз взошел на трон, кажется, что соблюдение протокола было гораздо менее строгим, чем во время правления покойной королевы, и это также могло повлиять на новоприобретенное ощущение эмоциональной свободы Уильяма и Кейт".

Во время последнего неожиданного появления пары на Уимблдоне язык тела Кейт четко показал ее приверженность к Уильяму. Говоря о видео принцессы Уэльской о ее химиотерапии в сентябре 2024 года, эксперт сказала: "Можно было почти услышать, как пробка вылетает из бутылки, когда мир наконец увидел глубину их любви".

Кадр из видео с сентября 2024 года Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Некоторые сцены и их совместные позы были впечатляющими, например, как они лежали вместе или сидели обнимаясь.

"Когда происходят изменения в эмоциях, меняется и язык тела, но ритуалы, прикосновения, выражение лица и объятия сначала, как правило, не имеют подсознательной синхронности. Но здесь мы увидели полностью синхронизированную пару, которая выглядела гораздо более расслабленной и естественной, отдаляясь от более отстраненного и формального поведения во время их королевских выступлений", — подчеркнула Джуди.

С тех пор их общий язык тела демонстрировал похожую тему романтической привязанности, по словам эксперта, причем гораздо менее сдержанный Уильям явно был счастлив и рад поделиться своими чувствами к жене с остальным миром.

"Ее регулярные прикосновения и поглаживания спины свидетельствуют о том, что она была его утешительницей и сторонницей во время своей болезни так же, как и он ее", — считает эксперт.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, принц Уильям разглядел якобы план Меган Маркл стать богатой и знаменитой, женившись на принце Гарри.