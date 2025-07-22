Принцу Джорджу 12: как отметили праздник и какой запрет начнет действовать для первенца Миддлтон
22 июля принцу Джорджу исполняется 12 лет. После достижения этого возраста для первенца Кейт Миддлтон и принца Уильяма начнет действовать "королевский запрет", связанный с перелетами.
Фотографию, на которой юный принц позирует фотографу Джошу Шиннеру в Норфолке, опубликовали на официальной странице Кенсингтонского дворца.
Юный принц одет в синюю клетчатую рубашку и оливково-зеленый жилет.
"С 12-летием, принц Джордж!" – гласит подпись.
Родители также опубликовали видео, где запечатлены все трое их детей, – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Они смеются в камеру и демонстрируют идиллическую братско-сестринскую любовь на фоне деревенских пейзажей.
В последний раз Джорджа видели на публике, когда он и принцесса Шарлотта присутствовали на мужском финале Уимблдонского турнира вместе с Уильямом и Кейт 13 июля.
Что известно о принце Джордже
Принц Джордж Александр Луи родился в частном крыле "Линдо" больницы Святой Марии в Паддингтоне, Лондон, в 16:24 22 июля 2013 года, весом 3,8 кг. На следующий день он впервые появился перед мировыми СМИ на ступенях больницы, закутанный в белую шаль из мериносовой шерсти, на руках у матери. Джордж провел первые несколько месяцев своей жизни в Англси, Уэльс, где Уильям служил на базе Королевских ВВС, прежде чем семья переехала в апартаменты 1A в Кенсингтонском дворце.
Маленький принц совершил свой первый королевский визит в Австралию и Новую Зеландию в возрасте всего восьми месяцев.
В мае 2015 года он стал старшим братом младшей сестры, принцессы Шарлотты, и семья переехала в Анмер-Холл в Норфолке.
Джордж начал посещать детский сад школы "Уэст-Акр Монтессори" в январе 2016 года. К тому времени, как принц был готов пойти в школу, его родители уже вернулись в Лондон.
Джордж и Шарлотта учились в школе Томаса Баттерси до 2022 года, когда Уильям и Кейт переехали с семьей в коттедж Аделаида в Виндзоре.
Их дети посещают школу Лэмбрук в Беркшире с сентября 2022 года, а Джордж планирует перейти в следующую школу в 2026 году.
12 лет принцу Джорджу: что для него изменится
В свои 12 лет Джордж поступает в последний класс школы Ламбрук перед поступлением в среднюю школу, поэтому этот год станет для него ключевым. Но Уильям и Кейт всегда стремились дать своим детям как можно более нормальное и спокойное детство, и это не изменится.
Однако принц Джордж — второй в очереди на престол, поэтому они будут осторожно знакомить его с основами королевской жизни.
Он уже присоединился к родителям на чаепитии для ветеранов в Букингемском дворце.
Второй момент касается перелетов.
В 12 лет Уильям перестал летать с отцом в качестве меры предосторожности, чтобы защитить линию наследования, и сейчас то же предстоит сделать принцу Джорджу, однако этот вопрос пока остается открытым.
Кейт Миддлтон, которая известна своим более демократическим подходом к воспитанию детей, уже понемногу вводит сына в курс его обязанностей, но старается не давить на него.
До недавнего времени вся семья всегда летала вместе, поэтому пока неизвестно, будет ли Джордж летать отдельно от родителей в будущем.
Кстати, после развода с Дианой, принцессой Уэльской, король Чарльз иногда путешествовал со своими сыновьями на одном борту.
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