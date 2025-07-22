Принцу Джорджу 12: як відзначили свято і яка заборона почне діяти для первістка Міддлтон

22 липня принцу Джорджу виповнюється 12 років. Після досягнення цього віку для первістка Кейт Міддлтон і принца Вільяма почне діяти "королівська заборона", пов'язана з перельотами.

Related video

Фотографію, на якій юний принц позує фотографу Джошу Шиннеру в Норфолку, опублікували на офіційній сторінці Кенсингтонського палацу.

Юний принц одягнений у синю картату сорочку і оливково-зелений жилет.

"З 12-річчям, принц Джордж!" — свідчить підпис.

Фото принца зробив Джош Шиннер Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Батьки також опублікували відео, де зображені всі троє їхніх дітей, — принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї. Вони сміються в камеру і демонструють ідилічну братсько-сестринську любов на тлі сільських пейзажів.

Сім'я відзначила день народження принца в приватному порядку. За інформацією InStyle, герцоги Кембриджські разом зі своїми дітьми і батьками Кейт Міддлтон вирушили у відпустку на грецький острів Кефалонія. Сім'я прибула в цілковитій секретності приватним літаком із Лондона. Після прибуття їх супроводжувала охорона, а з аеропорту всі відразу вирушили в розкішному фургоні. Як стверджують джерела, згодом сім'я сіла на приватну яхту, щоб провести кілька днів у тиші та комфорті на Іонічному морі.

Востаннє Джорджа бачили на публіці, коли він і принцеса Шарлотта були присутні на чоловічому фіналі Вімблдонського турніру разом з Вільямом і Кейт 13 липня.

Що відомо про принца Джорджа

Принц Джордж Александр Луї народився в приватному крилі "Ліндо" лікарні Святої Марії в Паддінгтоні, Лондон, о 16:24 22 липня 2013 року, вагою 3,8 кг. Наступного дня він уперше з'явився перед світовими ЗМІ на сходах лікарні, закутаний у білу шаль із мериносової вовни, на руках у матері. Джордж провів перші кілька місяців свого життя в Англсі, Уельс, де Вільям служив на базі Королівських ВПС, перш ніж сім'я переїхала в апартаменти 1A в Кенсингтонському палаці.

Перше публічне фото принца Джорджа Фото: Getty Images

Маленький принц здійснив свій перший королівський візит до Австралії та Нової Зеландії у віці всього восьми місяців.

У травні 2015 року він став старшим братом молодшої сестри, принцеси Шарлотти, і сім'я переїхала в Анмер-Холл у Норфолку.

Принц Джордж дивиться на свою сестру Шарлотту Фото: Getty Images

Джордж почав відвідувати дитячий садок школи "Вест-Акр Монтессорі" в січні 2016 року. На той час, як принц був готовий піти до школи, його батьки вже повернулися до Лондона.

Джордж і Шарлотта навчалися в школі Томаса Баттерсі до 2022 року, коли Вільям і Кейт переїхали з сім'єю в котедж Аделаїда у Віндзорі.

Брат і сестра у школі Томаса Баттерсі

Їхні діти відвідують школу Лембрук у Беркширі з вересня 2022 року, а Джордж планує перейти до наступної школи 2026 року.

Кейт і Вільям ведуть дітей до школи Лембрук Фото: Getty Images

12 років принцу Джорджу: що для нього зміниться

У свої 12 років Джордж вступає до останнього класу школи Ламбрук перед вступом до середньої школи, тому цей рік стане для нього ключовим. Але Вільям і Кейт завжди прагнули дати своїм дітям якомога нормальніше і спокійніше дитинство, і це не зміниться.

Однак принц Джордж — другий у черзі на престол, тож вони обережно знайомитимуть його з основами королівського життя.

Він уже приєднався до батьків на чаюванні для ветеранів у Букінгемському палаці.

Другий момент стосується перельотів.

У 12 років Вільям перестав літати з батьком як запобіжний захід, щоб захистити лінію успадкування, і зараз те саме має зробити принц Джордж, проте це питання поки залишається відкритим.

Кейт Міддлтон, яка відома своїм більш демократичним підходом до виховання дітей, вже потроху вводить сина в курс його обов'язків, але намагається не тиснути на нього.

Донедавна вся сім'я завжди літала разом, тож поки що невідомо, чи буде Джордж літати окремо від батьків у майбутньому.

До речі, після розлучення з Діаною, принцесою Уельською, король Чарльз іноді подорожував зі своїми синами на одному борту.

Раніше Фокус писав, що:

Ми також розповідали про враження очевидця від поведінки Кейт Міддлтон.