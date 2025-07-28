Єлизавета ІІ розізлилась би: Кейт Міддлтон та принц Вільям регулярно порушують протокол (фото)

Кейт, принцеса Уельська, поступово знижує свою пильність і дозволяє публіці побачити більше подробиць їхніх з Вільямом стосунків. Втім, така романтична поведінка не відповідає протоколам монаршої родини Британії.

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Це відбувається на тлі поступового повернення майбутньої королеви до публічного життя після лікування раку. Нещодавно Кетрін відверто розповіла про довгострокові труднощі, які змінюють її життя, пов'язані з відновленням після хіміотерапії. Про це пише Daily Mail.

Вона сказала, що під час лікування "ви робите вигляд сміливого обличчя", але після нього все ще може здаватися "дуже важким".

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Життя Кейт після онкології

Вона розповіла пацієнтам лікарні про життя після лікування онкології: "Ви не можете нормально функціонувати вдома, як, можливо, колись".

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс розповіла: "Після хвороби Кейт відбулася дуже всебічна та приємна зміна мови тіла Вільяма та Кейт як закоханої пари. Замість того, щоб розглядати це як ознаку того, що їхні стосунки посилилися або змінилися, я б читала про це з легкості та узгодженості їхньої спільної поведінки".

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Вона вважає, що Уельські прийняли "свідоме рішення" нарешті розкрити проблиски романтичної сторони, які були там весь час, але були "замасковані через їхнє дотримання давніх королівських протоколів" та "зрозумілу обережність" Вільяма щодо того, щоб показувати це.

Порушення протоколу

Джуді додала: "Коли Чарльз зійшов на трон, здається, що дотримання протоколу було набагато менш суворим, ніж під час правління покійної королеви, і це також могло вплинути на новознайдене відчуття емоційної свободи Вільяма та Кейт".

Під час останньої несподіваної появи пари на Вімблдоні мова тіла Кейт чітко показала її прихильність до Вільяма. Говорячи про відео принцеси Уельської про її хіміотерапію у вересні 2024 року, експертка сказала: "Можна було майже почути, як корок вилітає з пляшки, коли світ нарешті побачив глибину їхнього кохання".

Кадр з відео з вересня 2024 року Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Деякі сцени та їхні спільні пози були вражаючими, наприклад, як вони лежали разом або сиділи обіймаючись.

"Коли відбуваються зміни в емоціях, змінюється й мова тіла, але ритуали, дотики, вираз обличчя та обійми спочатку, як правило, не мають підсвідомої синхронності. Але тут ми побачили повністю синхронізовану пару, яка виглядала набагато розслабленішою та природнішою, віддаляючись від більш відстороненої та формальної поведінки під час їхніх королівських виступів", — наголосила Джуді.

Відтоді їхня спільна мова тіла демонструвала схожу тему романтичної прихильності, за словами експертки, причому набагато менш стриманий Вільям явно був щасливий і радий поділитися своїми почуттями до дружини з рештою світу.

"Її регулярні дотики та погладжування спини свідчать про те, що вона була його втішителькою та прихильницею під час своєї хвороби так само, як і він її", — вважає експертка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, принц Вільям розгледів нібито план Меган Маркл стати багатою та знаменитою, одружившись з принцом Гаррі.