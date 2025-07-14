Принцеса Шарлотта вийшла у світ з наймоднішим манікюром літа 2025 (фото)

Маленька принцеса Шарлотта наслідує традицію кольору нігтів королівської родини. Донька Кейт Міддлтон пиєдналася до мами, тата та старшого брата Джорджа на знаменитому тенісному турнірі.

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Синій колір був кольором дня для виходу королівської родини на Вімблдон, але рожевий лак на нігтях принцеси Шарлотти також був стильним доповненням, пише People.

10-річна принцеса приєдналася до мами Кейт Міддлтон, тата принца Вільяма та старшого брата принца Джорджа на фіналі чоловічого одиночного розряду 13 липня, підтримуючи Карлоса Алькараса та Джанніка Сіннера з першого ряду Королівської ложі на Центральному корті. Члени монаршої родини узгоджено одягли сині ансамблі для спортивної події, а Шарлотта була одягнена в білу сукню з темно-синіми деталями та синім бантом у волоссі.

Плескаючи в долоні та прикриваючи рота, принцеса Шарлотта також продемонструвала, що її нігті були нафарбовані рожевим відтінком, який є трендовим цього літа.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Вибір відтінку відповідав улюбленому тренду манікюру принцеси Кейт: світло-рожеві та інші більш нейтральні лаки для нігтів. Покійна королева Єлизавета також віддавала перевагу нейтральному кольору нігтів, будучи великою шанувальницею відтінку Essie "Ballet Slippers". Прабабуся Шарлотти вперше почала асоціюватися з прозорим рожевим лаком у 1989 році, коли її стиліст для волосся написав засновниці Ессі Вайнгартен і назвав його "єдиним кольором, який носила б Її Величність".

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Хоча офіційного правила щодо кольорів манікюру немає, королева Єлизавета, як повідомляється, вважала різнокольоровий лак для нігтів відволікаючим. Яскраві відтінки не заборонені для членів сім'ї, але нюдові кольори часто розглядаються як більш практичний вибір для публічних виходів.

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Крім того, принцеса Уельська Кетрін обрала для виходу елегантну пастельну сукню від Christian Dior та капелюшок від британської модистки Джесс Колетт, коли зустрічала подружжя Макронів у Лондоні.