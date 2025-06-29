Модний манікюр на літо: 10 найкращих кольорів та візерунків у 2025 році (фото)

З наближенням середини літа час почати думати про сміливіший та яскравіший манікюр. Для цього потрібний дизайн нігтів, який створить сонячний настрій та викличе посмішку на вашому обличчі.

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Можна поекспериментувати з кінчиками за допомогою хрому 2.0, чи додати сучасного, барвистого відтінку класичному френчу, пише Vogue.

Кобальтово-синій

Синій — завжди гарна ідея. Його відтінки виглядають так само чудово з нейтральним полотном, як і в поєднанні з іншими кольорами. Варто експериментувати.

Синій дизайн нігтів залишається в тренді Фото: alyxlippiatt

Квіткові візерунки

Ці витончені квіткові нігті, що нагадують про приємні післяобідні дні в саду, приносять задоволення, викликаючи відчуття легкості.

Манікюр з квітковим дизайном Фото: terricopelandnails

Мікрофрукти

Полуниці, апельсини, вишні, чорниці, крихітні та ніжні, кожен з них — як маленький витвір мистецтва, намальований на ваших нігтях, а не десь на полотні. Завдяки невеликому масштабу та ультранейтральній основі, солодкі маленькі фрукти залишаються майже непомітними і не перевантажують загальний образ.

Манікюр з мікрофруктами Фото: alyxlippiatt

Прозорий френч

Класичний французький манікюр є класикою незалежно від пори року, але цього літа в тренді напівпрозорий варіант цього позачасового дизайну. Замість того, щоб обирати різкий контраст між ніжно-рожевим базовим шаром та яскраво-білими кінчиками, майстри манікюру створюють набагато м’якші, прозоріші варіанти з легким натяком на блідий кінчик, який часто забезпечується самою довжиною натуральних нігтів. Якщо ваші нігті коротші, ви все одно можете досягти подібного ефекту: просто попросіть свого майстра надтонкі кінчики кольору, який лише на один-два тони світліший за вашу основу. Це створить ілюзію натурального кінчика та виглядатиме так само гарно.

Прозорий френч Фото: @raelondonnails

Блакитний колір

Світло-блакитні нігті будуть у вашій стрічці цього сезону. Оберіть ультра-плоский ніжно-блакитний колір, а якщо ви не звикли носити яскравий колір на нігтях, спробуйте його спочатку на пальчиках нігтів як практику. Обов'язково завершіть манікюр глянцевим верхнім покриттям, щоб по-справжньому побачити відтінок.

Блакитний манікюр Фото: @when.mama.met.polish

Зелений колір

Зелений колір, судячи з усього, буде дуже популярним цього року. Якщо вам не подобається яскравий зелений колір, спробуйте блідий, пастельний м'ятний або лайм. Якщо ви зазвичай цілий рік використовуєте темні відтінки, подумайте про те, щоб замінити чорний на насичений лісовий зелений.

Манікюр із зеленими акцентами Фото: @reshbavny

Рожевий та помаранчевий

Не обов'язково очевидне поєднання кольорів, але рожевий та помаранчевий разом є одним з найпопулярніших трендів у дизайні нігтів цього літа. Спробуйте носити це поєднання в дизайні омбре, пограйте з негативним простором, крапками або завитками, або нанесіть відтінки як чергування кінчиків. Поєднайте з суперглянцевим верхнім покриттям, щоб підкреслити кольори та зробити їх максимально яскравими.

Помаранчевий манікюр Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Кришталевий кутюр

Блиск червоної доріжки проник у світ нігтів, а кришталеві прикраси стали популярними. Кожен ніготь пропонує ідеальне мініатюрне полотно для прикраси. Це також один із найпростіших трендів, який можна втілити в життя: якщо ви не вмієте малювати самостійно або не хочете звертатися до професіонала, камені можна приклеїти на нігті кольору нюд та закріпити верхнім покриттям. Спробуйте використати кристали різних форм, розмірів та кольорів, а потім завершіть додатковим глянцевим шаром прозорого лаку для остаточного штриха.

Кришталевий кутюр Фото: @polishedbylolo

Хром 2.0

Хром вже давно є великим трендом у нігтях, і він не показує жодних ознак уповільнення протягом наступних кількох місяців. Однак новий спосіб його носити менш стриманий.Чому б не спробувати прикрасити кінчики переливчастими краями з металевим ефектом, щоб створити образ, який поєднує кілька сезонних трендів в одному.

Хромовий манікюр Фото: @by_millimac

Веселкові кінчики

Якщо французький манікюр здається занадто охайним і акуратним, спробуйте більш барвистий, хроматичний варіант, додавши кольорові кінчики до блідо-рожевого базового шару. Якщо ви віддаєте перевагу більш однорідному вигляду, тоді оберіть той самий відтінок для своїх кінчиків і надихніться соковитими, кремовими або небесно-блакитними кольорами. Оберіть два або три взаємодоповнюючі відтінки (тут добре підійдуть різні відтінки рожевого) і чергуйте їх на різних пальцях, або, для чогось більш хаотичного, але все ж таки продуманого, оберіть спектр веселкових відтінків.

Веселкові кінчики Фото: @jessmaynard_nails

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Жінка із США вирішила зробити класичний манікюр з нейтральним відтінком, але пізніше виявила, що її нігті світяться в темряві.

Бувають випадки, що вже через кілька днів нігті мають значно гірший вигляд, ніж у перший день після відвідування салону.

Крім того, є кілька простих правил, дотримання яких допоможе насолоджуватися ефектним манікюром тривалий час.