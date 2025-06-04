Нігті засвітилися в темряві: дівчина помітила, що її "натуральний" манікюр змінився

Жінка зі США вирішила зробити класичний манікюр із нейтральним відтінком, але пізніше виявила, що її нігті світяться в темряві.

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Мешканка США під ніком @gretchpetriehole опублікувала 11 травня в TikTok відео, яке стало вірусним.

У ролику вона показує свіжий манікюр, виконаний, за її словами, в дуже нейтральному і природному стилі. У першій частині відео видно блідо-рожеві нігті, без натяку на яскравість. Однак усе змінилося, коли вона зайшла в темну кімнату. Одразу після закриття дверей її "природний" манікюр почав яскраво світитися.

"Мені ніхто не сказав. Ніхто не попередив, що вони використовують лак, який світиться в темряві", — з подивом коментує дівчина.

Попри несподіванку, дівчина припустила, що це може бути модно. Багато користувачів погодилися з нею в коментарях.

"Я б у житті не подумала, що це буде так круто", "Спочатку я подібні ненавиділа... але коли вони засвітилися — я закохалася", "Нігті, що світяться, — це наступний рівень", — писали вони.

Деякі коментатори поділилися схожими історіями. Один користувач згадує, як його дитина одягла піжаму зі скелетом, що світиться: "У мене ледь серце не зупинилося, коли він підійшов у темряві". А інша жінка зізналася, що переплутала свої нігті, що світяться, зі "світлячком у ліжку".

Пізніше авторка відео підтвердила, що лак належить бренду Anthony Vince, відтінок 202, і що він справді з колекції, яка "світиться в темряві".

Секрет сяйва — у люмінофорах, особливих речовинах, які накопичують світло і випромінюють його в темряві. За даними Управління енергетичної інформації США, такі матеріали активуються від сонячного або ультрафіолетового світла і можуть світитися кілька годин.

Дівчина не тільки змирилася з несподіваним ефектом, а й серйозно подумує повторити цей манікюр.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловіка похвалили за те, що він"старіє у зворотному напрямку". Після образливих слів начальника і болісного розставання, японець Акі опинився на межі депресії. Однак замість того щоб здатися, він почав шлях фізичного і внутрішнього перетворення, який через 10 років зробив його знаменитим.

Також стало відомо, що молода китаянка Лі Вей прославилася в соцмережах, показавши, як змінилася її зовнішність під час вагітності та після пологів. Її відвертий пост і фотографії стали вірусними на китайській платформі Weibo