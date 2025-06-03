Обличчя змінилося, ніс збільшився: реальні фото жінки до і після пологів

Молода китаянка Лі Вей прославилася в соцмережах, показавши, як змінилася її зовнішність під час вагітності та після пологів.

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Про це пише Oddity Central.

Молода мешканка Китаю Лі Вей викликала хвилю відгуків у соцмережах, поділившись своєю непростою історією вагітності, що супроводжувалася різкими змінами зовнішності. Її відвертий пост і фотографії до і після пологів стали вірусними на китайській платформі Weibo, зібравши десятки тисяч реакцій і коментарів.

Спочатку вагітність стала для Лі радісним періодом. Шкіра очистилася, енергія била ключем, а лікарі пояснили це "сяйвом вагітності", пов'язаним з гормональними змінами. Але вже до п'ятого місяця жінка з подивом виявила, що її обличчя почало змінюватися — ніс збільшився, зморшки поглибилися, і вона ледь впізнавала себе в дзеркалі.

До п'ятого місяця жінка з подивом виявила, що її обличчя стало змінюватися Фото: Weibo

Усе погіршилося в другому і третьому триместрах. У жінки з'явилися пігментні плями на щоках, набряки кінцівок, а після пологів почалося сильне випадання волосся і зміна типу шкіри. Попри переживання, Лі намагалася зберігати спокій, стежити за харчуванням і займатися спортом.

За кілька місяців після народження дитини її зовнішність поступово повернулася до норми, а на знімках з малюком вона вже майже не нагадувала ту змучену жінку, що дивилася на неї з дзеркала під час вагітності.

"Це було важко, але кожен момент був вартий того, коли я дивилася на свою дитину", — написала Лі у своєму пості.

Медики зазначають, що подібні зміни є звичною справою для багатьох жінок і закликають зберігати позитивний настрій, не соромитися природних процесів і підтримувати здоров'я збалансованим харчуванням і фізичною активністю.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловіка похвалили за те, що він"старіє у зворотному напрямку". Після образливих слів начальника і болісного розставання, японець Акі опинився на межі депресії. Однак замість того щоб здатися, він почав шлях фізичного і внутрішнього перетворення, який через 10 років зробив його знаменитим.

Також стало відомо, що жінка відмовилася від готування і 10 років живе на фастфуді. 26-річна мешканка Великої Британії Саффрон Босвелл повністю забула про домашнє готування, вважаючи за краще витрачати до 60 фунтів (приблизно 3300 гривні) на день на кафе, ресторани і доставку. Вона вважає, що так навіть дешевше.