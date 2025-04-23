Жінка відмовилася від готування і 10 років живе на фастфуді: який вона має вигляд (фото)

26-річна мешканка Великої Британії Саффрон Босвелл повністю відмовилася від домашнього готування, вважаючи за краще витрачати до 60 фунтів (приблизно 3300 гривні) на день на кафе, ресторани та доставку. Вона вважає, що так навіть дешевше.

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Про це пише What's the Jam.

Саффрон Босвелл із британського міста Брентвуд уже десять років не готує вдома і впевнена, що життя без кухні — це не тільки зручно, а й вигідно. Дівчина зізналася, що щомісяця витрачає близько 500 фунтів стерлінгів (приблизно 27 000 гривень) на доставку їжі та харчування в кафе і ресторанах. Вона додала, що анітрохи про це не шкодує.

Саффрон їсть поза домом сім днів на тиждень, починаючи зі сніданку в кафе або сендвіча з Subway, продовжуючи обідом у Pizza Express або KFC, і закінчуючи вечерею з Nandos або Dominos. У день її витрати на їжу сягають 60 фунтів (приблизно 3300 гривні), але за словами дівчини, це навіть дешевше, ніж готувати самій.

"Якщо готувати з нуля, це цілий стан. Я пробувала — не вийшло, і більше не хочу. Я не розумію, навіщо витрачати гроші на приготування вечері, яка вийде жахливою", — каже Саффрон.

Британка вважає за краще харчуватися в кафе і ресторанах Фото: Jam Press

Босвелл впевнена, що походи по магазинах є стресом, а замовлення їжі економлять час і сили. Попри критику, вона наполягає, що почувається добре, веде активне соціальне життя і просто хоче насолоджуватися моментом.

"Люди думають, що це дивно, але всі мої друзі роблять те саме. У мене немає часу на плиту. Я здорова, у мене є гроші, а життя занадто коротке, щоб проводити його на кухні", — сказала британка.

Крім основного харчування, Саффрон витрачає ще близько 200 фунтів на тиждень (понад 11 тисяч гривень) на закуски для гостей. Дівчина навіть відвідувала уроки кулінарії, але так і не змогла полюбити готування.

Жінка стверджує, що їй подобається подібний стиль життя: вечірки, ресторани й друзі — все це робить її по-справжньому щасливою.

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