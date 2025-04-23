Женщина отказалась от готовки и 10 лет живет на фастфуде: как она выглядит (фото)

26-летняя жительница Великобритании Саффрон Босвелл полностью отказалась от домашней готовки, предпочитая тратить до 60 фунтов (примерно 3300 гривны) в день на кафе, рестораны и доставку. Она считает, что так даже дешевле.

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Об этом пишет What’s the Jam.

Саффрон Босвелл из британского города Брентвуд уже десять лет не готовит дома и уверена, что жизнь без кухни — это не только удобно, но и выгодно. Девушка призналась, что ежемесячно тратит около 500 фунтов стерлингов (примерно 27 000 гривен) на доставку еды и питание в кафе и ресторанах. Она добавила, что нисколько об этом не жалеет.

Саффрон ест вне дома семь дней в неделю, начиная с завтрака в кафе или сэндвича из Subway, продолжая обедом в Pizza Express или KFC, и заканчивая ужином из Nandos или Dominos. В день ее расходы на еду достигают 60 фунтов (примерно 3300 гривны), но по словам девушки, это даже дешевле, чем готовить самой.

"Если готовить с нуля, это целое состояние. Я пробовала — не получилось, и больше не хочу. Я не понимаю, зачем тратить деньги на приготовление ужина, который получится ужасным", — говорит Саффрон.

Британка предпочитается питаться в кафе и ресторанах Фото: Jam Press

Босвелл уверена, что походы по магазинам являются стрессом, а заказы еды экономят время и силы. Несмотря на критику, она настаивает, что чувствует себя хорошо, ведет активную социальную жизнь и просто хочет наслаждаться моментом.

"Люди думают, что это странно, но все мои друзья делают то же самое. У меня нет времени на плиту. Я здорова, у меня есть деньги, а жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее на кухне", — сказала британка.

Помимо основного питания, Саффрон тратит еще около 200 фунтов в неделю (более 11 тысяч гривен) на закуски для гостей. Девушка даже посещала уроки кулинарии, но так и не смогла полюбить готовку.

Женщина утверждает, что ей нравится подобный стиль жизни: вечеринки, рестораны и друзья — все это делает ее по-настоящему счастливой.

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