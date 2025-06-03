Лицо изменилось, нос увеличился: реальные фото женщины до и после родов

Молодая китаянка Ли Вэй прославилась в соцсетях, показав, как изменилась ее внешность во время беременности и после родов.

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Об этом пишет Oddity Central.

Молодая жительница Китая Ли Вэй вызвала волну откликов в соцсетях, поделившись своей непростой историей беременности, сопровождавшейся резкими изменениями внешности. Ее откровенный пост и фотографии до и после родов стали вирусными на китайской платформе Weibo, собрав десятки тысяч реакций и комментариев.

Изначально беременность стала для Ли радостным периодом. Кожа очистилась, энергия била ключом, а врачи объяснили это "сиянием беременности", связанным с гормональными изменениями. Но уже к пятому месяцу женщина с удивлением обнаружила, что ее лицо стало меняться — нос увеличился, морщины углубились, и она едва узнавала себя в зеркале.

К пятому месяцу женщина с удивлением обнаружила, что ее лицо стало меняться Фото: Weibo

Все ухудшилось во втором и третьем триместрах. У женщины появились пигментные пятна на щеках, отеки конечностей, а после родов началось сильное выпадение волос и смена типа кожи. Несмотря на переживания, Ли старалась сохранять спокойствие, следить за питанием и заниматься спортом.

Спустя несколько месяцев после рождения ребенка ее внешность постепенно вернулась в норму, а на снимках с малышом она уже почти не напоминала ту измученную женщину, что смотрела на нее из зеркала во время беременности.

"Это было тяжело, но каждый момент стоил того, когда я смотрела на своего ребенка", — написала Ли в своем посте.

Медики отмечают, что подобные изменения являются обычным делом для многих женщин и призывают сохранять позитивный настрой, не стыдиться естественных процессов и поддерживать здоровье сбалансированным питанием и физической активностью.

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