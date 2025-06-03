Мужчину похвалили за то, что он "стареет в обратном направлении": что он сделал (видео)

После обидных слов начальника и болезненного расставания, японец Аки оказался на грани депрессии. Но вместо того чтобы сдаться, он начал путь физического и внутреннего преображения, который спустя 10 лет сделал его знаменитым.

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Об этом пишет Oddity Central.

История Аки — это вдохновляющая хроника преображения, вызванного болью, но приведшего к невероятному успеху. 10 лет назад молодой японец пережил два удара подряд: на работе начальник насмешливо отметил, что он "выглядит старше своего возраста и лысеет", а вскоре после этого его покинула девушка. Погрузившись в депрессию, Аки оказался в тяжелом состоянии, но вместо того чтобы пасть духом, он поставил себе цель — кардинально изменить свою внешность и образ жизни.

С тех пор он посвятил свою жизнь антивозрастной дисциплине. Его распорядок дня почти военный: ежедневные тренировки, обязательное использование солнцезащитного крема независимо от погоды, строгий режим сна, регулярные обследования желудка (что в Японии считается важной профилактикой), а также еженедельные визиты в спа и косметологические клиники.

Аки полностью отказался от вредных привычек, включая курение и ночные перекусы, заменив их на режим с питанием по часам и полезными продуктами. Он вложил значительные средства в косметологические процедуры: инъекции ботокса, пересадку волос, уход за кожей с помощью аппаратов, популярных в Японии и Корее.

"Моя кожа сейчас такая же, как была в 23 года. Я начал ценить себя, и это отразилось на всем — на работе, на отношениях, даже на том, как со мной разговаривают люди", — говорит он.

Аки отказался от вредных привычек, включая курение и ночные перекусы, заменив их на режим с питанием по часам Фото: X (Twitter)

После недавнего участия в популярной передаче на японском стриминговом канале ABEMA TV, где он впервые публично рассказал всю свою историю, Аки стал героем в сети: его фотографии "до и после" стремительно разошлись по соцсетям. Многие пользователи называют его "живым доказательством силы самодисциплины и науки".

Аки теперь ведет аккаунты в соцсетях, где делится советами, видеоуроками и результатами своих процедур. Его посты собирают десятки тысяч лайков, а комментаторы называют его "гуру молодости" и "антивозрастным самураем".

Ранее Фокус сообщал, что женщина не прошла проверку в аэропорту из-за макияжа. Согласно кадрам, снятым предположительно сотрудницей аэропорта, девушку попросили удалить косметику, так как автоматические сканеры не смогли сопоставить ее лицо с фотографией в удостоверении личности.

Также стало известно, что женщина отказалась от готовки и 10 лет живет на фастфуде. 26-летняя жительница Великобритании Саффрон Босвелл полностью забыла про домашнюю готовку, предпочитая тратить до 60 фунтов (примерно 3300 гривны) в день на кафе, рестораны и доставку. Она считает, что так даже дешевле.