Чоловіка похвалили за те, що він "старіє у зворотному напрямку": що він зробив (відео)

Після образливих слів начальника і болісного розставання, японець Акі опинився на межі депресії. Але замість того щоб здатися, він почав шлях фізичного і внутрішнього перетворення, який через 10 років зробив його знаменитим.

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Про це пише Oddity Central.

Історія Акі — це надихаюча хроніка перетворення, викликаного болем, але такого, що призвело до неймовірного успіху. 10 років тому молодий японець пережив два удари поспіль: на роботі начальник глузливо зауважив, що він "має старший за свій вік і лисіє", а незабаром після цього його покинула дівчина. Занурившись у депресію, Акі опинився у важкому стані, але замість того, щоб занепасти духом, він поставив собі за мету — кардинально змінити свою зовнішність і спосіб життя.

Відтоді він присвятив своє життя антивіковій дисципліні. Його розпорядок дня майже військовий: щоденні тренування, обов'язкове використання сонцезахисного крему незалежно від погоди, суворий режим сну, регулярні обстеження шлунку (що в Японії вважається важливою профілактикою), а також щотижневі візити до спа-салону та косметологічних клінік.

Акі повністю відмовився від шкідливих звичок, включно з курінням і нічними перекусами, замінивши їх на режим із харчуванням за годинами і корисними продуктами. Він вклав значні кошти в косметологічні процедури: ін'єкції ботокса, пересадку волосся, догляд за шкірою за допомогою апаратів, популярних у Японії та Кореї.

"Моя шкіра зараз така сама, як була в 23 роки. Я почав цінувати себе, і це позначилося на всьому — на роботі, на стосунках, навіть на тому, як зі мною розмовляють люди", — каже він.

Акі відмовився від шкідливих звичок, включно з курінням і нічними перекусами, замінивши їх на режим із харчуванням за годинами Фото: X (Twitter)

Після нещодавньої участі в популярній передачі на японському стримінговому каналі ABEMA TV, де він уперше публічно розповів усю свою історію, Акі став героєм у мережі: його світлини "до і після" стрімко розійшлися соцмережами. Багато користувачів називають його "живим доказом сили самодисципліни і науки".

Акі тепер веде акаунти в соцмережах, де ділиться порадами, відеоуроками й результатами своїх процедур. Його пости збирають десятки тисяч лайків, а коментатори називають його "гуру молодості" і "антивіковим самураєм".

Раніше Фокус повідомляв, що жінка не пройшла перевірку в аеропорту через макіяж. Згідно з кадрами, знятими імовірно співробітницею аеропорту, дівчину попросили видалити косметику, оскільки автоматичні сканери не змогли зіставити її обличчя з фотографією в посвідченні особи.

Також стало відомо, що жінка відмовилася від готування і 10 років живе на фастфуді. 26-річна мешканка Великої Британії Саффрон Босвелл повністю забула про домашнє готування, вважаючи за краще витрачати до 60 фунтів (приблизно 3300 гривні) на день на кафе, ресторани і доставку. Вона вважає, що так навіть дешевше.