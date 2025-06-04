Ногти засветились в темноте: девушка заметила, что ее "натуральный" маникюр изменился

Женщина из США решила сделать классический маникюр с нейтральным оттенком, но позже обнаружила, что ее ногти светятся в темноте.

Related video

Жительница США под ником @gretchpetriehole опубликовала 11 мая в TikTok видео, которое стало вирусным.

В ролике она показывает свежий маникюр, выполненный, по ее словам, в очень нейтральном и естественном стиле. В первой части видео видно бледно-розовые ногти, без намека на яркость. Однако все изменилось, когда она зашла в темную комнату. Сразу после закрытия двери ее "естественный" маникюр начал ярко светиться.

"Мне никто не сказал. Никто не предупредил, что они используют светящийся в темноте лак", — с недоумением комментирует девушка.

Несмотря на неожиданность, девушка предположила, что это может быть модно. Многие пользователи согласились с ней в комментариях.

"Я бы в жизни не подумала, что это будет так круто", "Сначала я подобные ненавидела… но когда они засветились — я влюбилась", "Светящиеся ногти — это следующий уровень", — писали они.

Некоторые комментаторы поделились похожими историями. Один пользователь вспоминает, как его ребенок надел светящуюся пижаму со скелетом: "У меня чуть сердце не остановилось, когда он подошел в темноте". А другая женщина призналась, что перепутала свои светящиеся ногти с "светлячком в кровати".

Позже автор видео подтвердила, что лак принадлежит бренду Anthony Vince, оттенок 202, и что он действительно из "светящейся в темноте" коллекции.

Секрет сияния — в люминофорах, особых веществах, которые накапливают свет и излучают его в темноте. По данным Управления энергетической информации США, такие материалы активируются от солнечного или ультрафиолетового света и могут светиться несколько часов.

Девушка не только смирилась с неожиданным эффектом, но и всерьез подумывает повторить этот маникюр.

Ранее Фокус сообщал, что мужчину похвалили за то, что он "стареет в обратном направлении". После обидных слов начальника и болезненного расставания, японец Аки оказался на грани депрессии. Однако вместо того чтобы сдаться, он начал путь физического и внутреннего преображения, который спустя 10 лет сделал его знаменитым.

Также стало известно, что молодая китаянка Ли Вэй прославилась в соцсетях, показав, как изменилась ее внешность во время беременности и после родов. Ее откровенный пост и фотографии стали вирусными на китайской платформе Weibo