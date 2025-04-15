Чого не можна робити перед походом на манікюр: 5 табу від майстра

Якість манікюру залежить не тільки від професіоналізму майстра, а й від того, в якому стані нігті перед відвідуванням салону краси. Є кілька простих правил, дотримання яких допоможе не розчаруватися і насолоджуватися ефектним манікюром не один тиждень.

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Кутикула

Не варто обрізати кутикулу перед походом на манікюр, оскільки це може призвести до пошкодження точки вросту, — зон, з яких починає ріст вільний край нігтя. Крім того, зростає ризик занесення інфекції нестерильним інструментом.

Крем для рук

Не варто користуватися кремом для рук у день візиту до майстра. Це істотно ускладнить роботу для фахівця, а покриття буде наноситися погано.

Грибок та інші захворювання нігтів

У жодному разі не можна ігнорувати наявність захворювань нігтів на руках чи ногах і йти до майстра, наприклад, із грибком. Спочатку необхідно записатися до лікаря, пройти відповідне лікування і тільки після цього можна вирушати в салон манікюру.

Ніякої самодіяльності

Не рекомендується знімати старе покриття самостійно, оскільки є великий ризик пошкодити нігтьову пластину, зробивши її тонкою і слабкою.

Перенесіть банний день

Не варто відвідувати лазню чи сауну напередодні запису до майстра манікюру. Нігтьова пластина під час банних процедур набереться вологи, і покриття не триматиметься добре.

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