Чего нельзя делать перед походом на маникюр: 5 табу от мастера

Качество маникюра зависит не только от профессионализма мастера, но и от того, в каком состоянии ногти перед посещением салона красоты. Есть несколько простых правил, соблюдение которых поможет не разочароваться и наслаждаться эффектным маникюром не одну неделю.

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Кутикула

Не стоит обрезать кутикулу перед походом на маникюр, поскольку это может привести к повреждению точки вроста, – зон, из которых начинает рост свободный край ногтя. Кроме того, возрастает риск занесения инфекции нестерильным инструментом.

Крем для рук

Не стоит пользоваться кремом для рук в день визита к мастеру. Это существенно усложнит работу для специалиста, а покрытие будет наноситься плохо.

Грибок и другие заболевания ногтей

Ни в коем случае нельзя игнорировать наличие заболеваний ногтей на руках или ногах и идти к мастеру, например, с грибком. Сначала необходимо записаться к врачу, пройти соответствующее лечение и только после этого можно отправляться в салон маникюра.

Никакой самодеятельности

Не рекомендуется снимать старое покрытие самостоятельно, поскольку есть большой риск повредить ногтевую пластину, сделав ее тонкой и слабой.

Перенесите банный день

Не стоит посещать баню или сауну накануне записи к мастеру маникюра. Ногтевая пластина во время банных процедур наберется влаги, и покрытие не будет держаться хорошо.

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