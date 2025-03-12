Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Делает руки моложе: правила и варианты маникюра для женщин в возрасте 50+

маникюр, пастельный маникюр
Нежный пастельный маникюр придает рукам свежести

Правильно подобранный маникюр способен существенно омолодить кожу рук.

Related video

Маникюр важен для женщин любого возраста. Красивые и ухоженные ногти не только поднимают самооценку, но и помогают сделать руки визуально моложе, что особенно важно для тех, кому уже не 20 лет. Какое покрытие выбрать и что еще следует учесть женщинам в возрасте, рассказал ресурс Londontown.

Выбор цвета ногтей может оказать значительное влияние на общий вид рук, особенно когда речь идет о сохранении молодости. Цвет ногтей может помочь минимизировать видимые признаки старения, такие как морщины, вены и пигментные пятна, а также подчеркнуть естественную красоту рук. Выбрав правильный цвет ногтей, можно создать иллюзию более гладкой, яркой кожи.

Fullscreen
Фото: pexels.com

Когда дело доходит до выбора цвета ногтей, который может сделать руки моложе, следует учитывать несколько факторов.

Нейтральные оттенки.

Выбирайте нейтральные цвета, такие как телесный, бежевый, розовый или нежно-розовый. Они создают чистый и элегантный вид, создавая иллюзию молодых рук.

Более светлые тона

Более светлые оттенки любого цвета, например пастельные или светло-серые, помогают осветлить руки, скрыв признаки старения кожи.

Прозрачные и натуральные покрытия

Лучше использовать прозрачные или натуральные покрытия, такие как прозрачный розовый или прозрачное покрытие. Они подчеркивают естественную красоту ногтей и рук, придавая им свежее и молодое сияние.

Избегайте темных цветов

Темные цвета, такие как темно-красный, фиолетовый или черный, могут привлечь внимание к недостаткам и сделать руки визуально старше. Лучше избегать этих оттенков, если вы хотите добиться более молодого вида.

Легкое мерцание

Добавление легкого мерцания или блеска может создать молодой и игривый эффект. Ищите лаки для ногтей с мелкими мерцающими частицами или выбирайте верхнее покрытие с ноткой блеска.

Форма ногтей

Выбирайте слегка округлую или овальную форму, так как она может создать иллюзию более длинных и молодых пальцев. Квадратная форма может не подходить большинству типов рук и может визуально сделать образ более строгим.

Варианты маникюра для тех, кому 50+

Классический френч

Нюдовая основа с белыми кончиками — настоящая классика для рук. Такой дизайн не только подходит к любому стилю и возрасту, но и визуально удлиняет пальцы и молодит руки.

Fullscreen
Фото: @HARRIETWESTMORELAND

Маникюр в пастельных тонах

Нежные пастельные оттенки добавляют образу легкости и некой романтичности и подходят не только женщинам постарше, но и модницам любого возраста.

Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen

Нейл-арт с помощью простых линий или точек

Такой дизайн придаст маникюру стильный вид без излишеств.

Fullscreen
Фото: Getty Images

Обмре с мягким переходом

Градиентные переходы между цветами помогают создать на руках эффект молодости и свежести. Женщинам постарше лучше использовать не контрастные цвета, а два-три оттенка одного цвета.

Fullscreen
Фото: Courtesy ManiMe

Голографический блеск

Голографический топ поверх покрытия добавит блеска и свежести маникюру.

Избегайте слишком ярких или крупных принтов. Они зачастую выглядят перегружено, что добавляет возраста рукам.

Ранее Фокус писал о главном тренде маникюра 2025 года.