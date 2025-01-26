Корона для ногтей: главный тренд маникюра 2025 года

Благодаря этому тренду ногти будут выглядеть еще красивее, чем когда-либо.

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Большинство женщин уделяют большое внимание своим ногтям, следя за тем, чтобы они были ухоженными. Даже те, кто не любит экстравагантности и яркие цвета, ходят на маникюр, чтобы держать руки в порядке. "Корона на ногтях" – это вариация на тему французского маникюра. О новом тренде пишет Hello.

Корона на ногтях - модный тренд 2025 года

Раньше французский маникюр был очень моден. Классический френч носила даже принцесса Диана. Потом его популярность несколько угасла. Однако основа именно этого маникюра сохранилась и теперь его можно увидеть в разных вариантах.

Особенно весной и летом белая, строгая линия сменяется яркими оттенками. Цветной френч – это приятная альтернатива классике.

Корона на ногтях - модный тренд 2025 года

А короны для ногтей станут самым стильным трендом маникюра 2025 года. Уже сейчас главные модницы Instagram демонстрируют яркие украшения на кончиках ногтей.

Классический образ всегда будет в моде, особенно сейчас, когда в трендах одновременно существуют яркий маникюр с обилием деталей на длинных ногтях и, пропагандируемая селебрити "тихая роскошь".

Но модные эксперты считают, что в 2025 году маникюр на время утратит свой тихий и безопасный характер и опробуется на новых путях, более гламурных и роскошных.

Короны для ногтей – абсолютный тренд 2025 года, пришедший на смену скромному френчу.

Корона на ногтях - модный тренд 2025 года

Крошечные украшения, такие как блестки, кристаллы Сваровски и мерцающий жемчуг, создают элегантную линию на кончиках ногтей, напоминающую тиару, или корону.

Таким образом, наши ногти выглядят чрезвычайно элегантно и ухоженно, оставаясь при этом в спектре тихой роскоши.

Если нет доверия украшениям, которые приклеиваются к ногтям, то можно нарисовать блестящую полосу на кончиках ногтей, или имитировать полоску расплавленного металла.

Корона на ногтях - модный тренд 2025 года

Напомним, Фокус писал об идеях маникюра для привлечения любви и удачи в новом году, 2025 году.

А также стоит помнить, что покрытие не стоит носить дольше трех недель. Гель-лак красиво смотрится на ногтях и гораздо меньше подвержен сколам и царапанию, чем обычное покрытие. Однако стоит помнить, что слишком долго носить его не рекомендуется.