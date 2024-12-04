Мастер маникюра объяснила, почему нельзя носить покрытие больше трех недель

Гель-лак красиво смотрится на ногтях и гораздо меньше подвержен сколам и царапанию, чем обычное покрытие. Однако стоит помнить, что слишком долго носить его не рекомендуется.

Красивые ухоженные ногти – один из признаков любви к себе. После того как в моду вошли гель-лаки, которые позволяют носить красивый маникюр достаточно долго, не беспокоясь, что он отколется или поблекнет, девушки и женщины массово переключились на них. Выбор расцветок и материалов позволяет создать на ногтях настоящий шедевр. Однако стоит помнить, что если долго не обновлять покрытие ногтей, это может привести к неприятным последствиям. Как долго можно носить покрытие и почему его не стоит передерживать, рассказала опытный мастер маникюра Екатерина Панченко.

По ее словам, нельзя ходить с покрытием более трех недель. После этого его необходимо снять. Что же может случиться?

"Через 15 дней химический состав материала меняется, и это может привести к аллергической реакции и даже к бактериальному инфицированию. Кроме того, перенашивание материала может привести к ломанию ногтей "под ноль"", – говорит эксперт.

Кроме того, в результате перенашивания материал может отслаиваться от ногтевой пластины, а она сама становится тонкой.

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