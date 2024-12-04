Майстер манікюру пояснила, чому не можна носити покриття більше трьох тижнів

Гель-лак має гарний вигляд на нігтях і набагато менше схильний до сколів і подряпин, ніж звичайне покриття. Однак варто пам'ятати, що занадто довго носити його не рекомендується.

Красиві доглянуті нігті — одна з ознак любові до себе. Після того, як у моду увійшли гель-лаки, які дають змогу носити гарний манікюр досить довго, не турбуючись, що він відколеться або зблякне, дівчата і жінки масово переключилися на них. Вибір кольорів і матеріалів дає змогу створити на нігтях справжній шедевр. Однак варто пам'ятати, що якщо довго не оновлювати покриття нігтів, це може призвести до неприємних наслідків. Як довго можна носити покриття і чому його не варто перетримувати, розповіла досвідчена майстриня манікюру Катерина Панченко.

За її словами, не можна ходити з покриттям понад три тижні. Після цього його необхідно зняти. Що ж може трапитися?

"Через 15 днів хімічний склад матеріалу змінюється, і це може призвести до алергічної реакції і навіть до бактеріального інфікування. Крім того, перенашивання матеріалу може призвести до ламання нігтів "під нуль"", — каже експертка.

Крім того, внаслідок переношування матеріал може відшаровуватися від нігтьової пластини, а вона сама стає тонкою.

Раніше Фокус писав, чому мода на "голі нігті" повертається, і хто з багатих і знаменитих задає тренди на неї.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до спеціаліста-нігтиста