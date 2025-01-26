Корона для нігтів: головний тренд манікюру 2025 року

Завдяки цьому тренду нігті матимуть ще красивіший вигляд, ніж будь-коли.

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Більшість жінок приділяють велику увагу своїм нігтям, стежачи за тим, щоб вони були доглянутими. Навіть ті, хто не любить екстравагантності та яскравих кольорів, ходять на манікюр, щоб тримати руки в порядку. "Корона на нігтях" — це варіація на тему французького манікюру. Про новий тренд пише Hello.

Корона на нігтях — модний тренд 2025 року

Раніше французький манікюр був дуже модним. Класичний френч носила навіть принцеса Діана. Потім його популярність дещо згасла. Однак основа саме цього манікюру збереглася і тепер його можна побачити в різних варіантах.

Особливо навесні та влітку біла, сувора лінія змінюється яскравими відтінками. Кольоровий френч — це приємна альтернатива класиці.

Корона на нігтях — модний тренд 2025 року

А корони для нігтів стануть найстильнішим трендом манікюру 2025 року. Уже зараз головні модниці Instagram демонструють яскраві прикраси на кінчиках нігтів.

Класичний образ завжди буде в моді, особливо зараз, коли в трендах одночасно існують яскравий манікюр з великою кількістю деталей на довгих нігтях і "тиха розкіш", яку пропагують селебріті.

Але модні експерти вважають, що 2025 року манікюр на деякий час втратить свій тихий і безпечний характер і випробується на нових шляхах, більш гламурних і розкішних.

Корони для нігтів — абсолютний тренд 2025 року, що прийшов на зміну скромному френчу.

Корона на нігтях — модний тренд 2025 року

Крихітні прикраси, як-от блискітки, кристали Сваровскі та мерехтливі перли, створюють елегантну лінію на кінчиках нігтів, що нагадує тіару, або корону.

Таким чином, наші нігті мають надзвичайно елегантний і доглянутий вигляд, залишаючись при цьому в спектрі тихої розкоші.

Якщо немає довіри прикрасам, які приклеюються до нігтів, то можна намалювати блискучу смугу на кінчиках нігтів, або імітувати смужку розплавленого металу.

Корона на нігтях — модний тренд 2025 року

Нагадаємо, Фокус писав про ідеї манікюру для залучення любові й удачі в новому році, 2025 році.

А також варто пам'ятати, що покриття не варто носити довше трьох тижнів. Гель-лак має гарний вигляд на нігтях і набагато менше схильний до відколів і подряпин, ніж звичайне покриття. Однак варто пам'ятати, що занадто довго носити його не рекомендується.