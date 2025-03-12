Робить руки молодшими: правила і варіанти манікюру для жінок віком 50+

Правильно підібраний манікюр здатний істотно омолодити шкіру рук.

Related video

Манікюр важливий для жінок будь-якого віку. Красиві та доглянуті нігті не тільки піднімають самооцінку, а й допомагають зробити руки візуально молодшими, що особливо важливо для тих, кому вже не 20 років. Яке покриття вибрати і що ще слід врахувати жінкам у віці, розповів ресурс Londontown.

Вибір кольору нігтів може мати значний вплив на загальний вигляд рук, особливо коли йдеться про збереження молодості. Колір нігтів може допомогти мінімізувати видимі ознаки старіння, такі як зморшки, вени та пігментні плями, а також підкреслити природну красу рук. Вибравши правильний колір нігтів, можна створити ілюзію більш гладкої, яскравої шкіри.

Коли справа доходить до вибору кольору нігтів, який може зробити руки молодшими, слід враховувати кілька факторів.

Нейтральні відтінки.

Вибирайте нейтральні кольори, такі як тілесний, бежевий, рожевий або ніжно-рожевий. Вони створюють чистий і елегантний вигляд, створюючи ілюзію молодих рук.

Світліші тони

Світліші відтінки будь-якого кольору, наприклад пастельні або світло-сірі, допомагають освітлити руки, приховавши ознаки старіння шкіри.

Прозорі та натуральні покриття

Краще використовувати прозорі або натуральні покриття, такі як прозорий рожевий або прозоре покриття. Вони підкреслюють природну красу нігтів і рук, надаючи їм свіжого і молодого сяйва.

Уникайте темних кольорів

Темні кольори, такі як темно-червоний, фіолетовий або чорний, можуть привернути увагу до недоліків і зробити руки візуально старшими. Краще уникати цих відтінків, якщо ви хочете домогтися більш молодого вигляду.

Легке мерехтіння

Додавання легкого мерехтіння або блиску може створити молодий і грайливий ефект. Шукайте лаки для нігтів з дрібними мерехтливими частинками або вибирайте верхнє покриття з ноткою блиску.

Форма нігтів

Вибирайте злегка округлу або овальну форму, оскільки вона може створити ілюзію довших і молодших пальців. Квадратна форма може не пасувати більшості типів рук і може візуально зробити образ більш суворим.

Варіанти манікюру для тих, кому 50+

Класичний френч

Нюдова основа з білими кінчиками — справжня класика для рук. Такий дизайн не тільки пасує до будь-якого стилю і віку, а й візуально подовжує пальці та молодить руки.

Манікюр у пастельних тонах

Ніжні пастельні відтінки додають образу легкості й певної романтичності та пасують не тільки старшим жінкам, а й модницям будь-якого віку.

Нейл-арт за допомогою простих ліній або точок

Такий дизайн додасть манікюру стильного вигляду без надмірностей.

Фото: Getty Images

Обмре з м'яким переходом

Градієнтні переходи між кольорами допомагають створити на руках ефект молодості та свіжості. Старшим жінкам краще використовувати не контрастні кольори, а два-три відтінки одного кольору.

Фото: Courtesy ManiMe

Голографічний блиск

Голографічний топ поверх покриття додасть блиску і свіжості манікюру.

Уникайте занадто яскравих або великих принтів. Вони часто мають перевантажений вигляд, що додає віку рукам.

Раніше Фокус писав про головний тренд манікюру 2025 року.