Модный маникюр на лето: 10 лучших цветов и узоров в 2025 году (фото)

С приближением середины лета пора начать думать о более смелом и ярком маникюре. Для этого нужен дизайн ногтей, который создаст солнечное настроение и вызовет улыбку на вашем лице.

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Можно поэкспериментировать с кончиками с помощью хрома 2.0 или добавить современного, красочного оттенка классическому френчу, пишет Vogue.

Кобальтово-синий

Синий — всегда хорошая идея. Его оттенки смотрятся так же прекрасно с нейтральным полотном, как и в сочетании с другими цветами. Стоит экспериментировать.

Синий дизайн ногтей остается в тренде Фото: alyxlippiatt

Цветочные узоры

Эти изящные цветочные ногти, напоминающие о приятных послеобеденных днях в саду, приносят удовольствие, вызывая ощущение легкости.

Маникюр с цветочным дизайном Фото: terricopelandnails

Микрофрукты

Клубника, апельсины, вишни, черника, крошечные и нежные, каждый из них — как маленькое произведение искусства, нарисованное на ваших ногтях, а не где-то на холсте. Благодаря небольшому масштабу и ультранейтральной основе, сладкие маленькие фрукты остаются почти незаметными и не перегружают общий образ.

Маникюр с микрофруктами Фото: alyxlippiatt

Прозрачный френч

Классический французский маникюр является классикой независимо от времени года, но этим летом в тренде полупрозрачный вариант этого вневременного дизайна. Вместо того, чтобы выбирать резкий контраст между нежно-розовым базовым слоем и ярко-белыми кончиками, мастера маникюра создают гораздо более мягкие, прозрачные варианты с легким намеком на бледный кончик, который часто обеспечивается самой длиной натуральных ногтей. Если ваши ногти короче, вы все равно можете добиться подобного эффекта: просто попросите своего мастера сверхтонкие кончики цвета, который всего на один-два тона светлее вашей основы. Это создаст иллюзию натурального кончика и будет выглядеть так же хорошо.

Прозрачный френч Фото: @raelondonnails

Голубой цвет

Светло-голубые ногти будут в вашей ленте в этом сезоне. Выберите ультра-плоский нежно-голубой цвет, а если вы не привыкли носить яркий цвет на ногтях, попробуйте его сначала на пальчиках ногтей в качестве практики. Обязательно завершите маникюр глянцевым верхним покрытием, чтобы по-настоящему увидеть оттенок.

Голубой маникюр Фото: @when.mama.met.polish

Зеленый цвет

Зеленый цвет, судя по всему, будет очень популярным в этом году. Если вам не нравится яркий зеленый цвет, попробуйте бледный, пастельный мятный или лайм. Если вы обычно круглый год используете темные оттенки, подумайте о том, чтобы заменить черный на насыщенный лесной зеленый.

Маникюр с зелеными акцентами Фото: @reshbavny

Розовый и оранжевый

Не обязательно очевидное сочетание цветов, но розовый и оранжевый вместе являются одним из самых популярных трендов в дизайне ногтей этим летом. Попробуйте носить это сочетание в дизайне омбре, поиграйте с негативным пространством, точками или завитками, или нанесите оттенки как чередование кончиков. Сочетайте с суперглянцевым верхним покрытием, чтобы подчеркнуть цвета и сделать их максимально яркими.

Оранжевый маникюр Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Хрустальный кутюрье

Блеск красной дорожки проник в мир ногтей, а хрустальные украшения стали популярными. Каждый ноготь предлагает идеальное миниатюрное полотно для украшения. Это также один из самых простых трендов, который можно воплотить в жизнь: если вы не умеете рисовать самостоятельно или не хотите обращаться к профессионалу, камни можно приклеить на ногти цвета нюд и закрепить верхним покрытием. Попробуйте использовать кристаллы разных форм, размеров и цветов, а затем завершите дополнительным глянцевым слоем прозрачного лака для окончательного штриха.

Хрустальный кутюрье Фото: @polishedbylolo

Хром 2.0

Хром уже давно является большим трендом в ногтях, и он не показывает никаких признаков замедления в течение следующих нескольких месяцев. Однако новый способ его носить менее сдержанный.Почему бы не попробовать украсить кончики переливающимися краями с металлическим эффектом, чтобы создать образ, который сочетает несколько сезонных трендов в одном.

Хромовый маникюр Фото: @by_millimac

Радужные кончики

Если французский маникюр кажется слишком опрятным и аккуратным, попробуйте более красочный, хроматический вариант, добавив цветные кончики к бледно-розовому базовому слою. Если вы предпочитаете более однородный вид, тогда выберите тот же оттенок для своих кончиков и вдохновитесь сочными, кремовыми или небесно-голубыми цветами. Выберите два или три взаимодополняющих оттенка (здесь хорошо подойдут разные оттенки розового) и чередуйте их на разных пальцах, или, для чего-то более хаотичного, но все же продуманного, выберите спектр радужных оттенков.

Радужные кончики Фото: @jessmaynard_nails

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Женщина из США решила сделать классический маникюр с нейтральным оттенком, но позже обнаружила, что ее ногти светятся в темноте.

Бывают случаи, что уже через несколько дней ногти выглядят значительно хуже, чем в первый день после посещения салона.

Кроме того, есть несколько простых правил, соблюдение которых поможет наслаждаться эффектным маникюром длительное время.