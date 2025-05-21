Мастер не виноват: почему маникюр плохо держится на ногтях

Отправляясь на маникюр, любая девушка или женщина рассчитывает, что покрытие будет держаться как минимум пару недель и не терять первоначального лоска. Однако бывают случаи, что уже через несколько дней ногти выглядят куда хуже, чем в первый день после посещения салона.

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Чтобы маникюр не разочаровал, следует помнить несколько простых правил, нарушение которых и ведет к такому результату.

Необходимо следить за тем, как расположена рука в UV-LED-лампе во время полимеризации. Необходимо, чтобы она лежала прямо и, соответственно, под диодами.

Если рука лежит в лампе неправильно, это может привести к неравномерной сушке покрытия, его отслаиванию или деформации. Рука должна быть параллельна столу, не наклоняться и не прижиматься к стене лампы. Пальцы не должны быть сжаты вместе, чтобы покрытие на боковых сторонах ногтей также хорошо просохло.

Привычка грызть ногти и нарушать их целостность любым другим способом также влияет на срок ношения покрытия.

Привычка грызть ногти – угроза для маникюра Фото: Freepik

Негативно на качестве покрытия и сроках его ношения сказываются перепады температуры, которые могут ускорить отслаивание лака, особенно гель-лака, а также использование спиртосоержащих средств.

"Не допускайте температурных перепадов и не используйте слишком часто спиртосодержащие вещества. Испаряясь, спирт выводит влагу с ногтевой пластины и окружающего ее эпидермиса, провоцируя сухость и ломкость.

Отслаивание гель-лака может быть в том случае, если ногтевая пластина генетически тонкая.

Также мастер советует аккуратно обращаться с маникюром в домашних условиях и максимально оберегать его от химического влияния. Например, при уборке, мытью посуды и других хозяйственных делах следует использовать резиновые перчатки, чтобы защитить покрытие от влияния агрессивной бытовой химии.

Во время уборки необходимо пользоваться перчатками, чтобы не повредить маникюр Фото: Freepik

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