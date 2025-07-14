Принцесса Шарлотта вышла в свет с самым модным маникюром лета 2025 (фото)

Маленькая принцесса Шарлотта следует традиции цвета ногтей королевской семьи. Дочь Кейт Миддлтон присоединилась к маме, папе и старшему брату Джорджу на знаменитом теннисном турнире.

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Синий цвет был цветом дня для выхода королевской семьи на Уимблдон, но розовый лак на ногтях принцессы Шарлотты также был стильным дополнением, пишет People.

10-летняя принцесса присоединилась к маме Кейт Миддлтон, папе принца Уильяма и старшему брату принце Джордже на финале мужского одиночного разряда 13 июля, поддерживая Карлоса Алькараса и Джанника Синнера из первого ряда Королевской ложи на Центральном корте. Члены монаршей семьи согласованно надели синие ансамбли для спортивного события, а Шарлотта была одета в белое платье с темно-синими деталями и синим бантом в волосах.

Хлопая в ладоши и прикрывая рот, принцесса Шарлотта также продемонстрировала, что ее ногти были накрашены розовым оттенком, который является трендовым этим летом.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Выбор оттенка соответствовал любимому тренду маникюра принцессы Кейт: светло-розовые и другие более нейтральные лаки для ногтей. Покойная королева Елизавета также отдавала предпочтение нейтральному цвету ногтей, будучи большой поклонницей оттенка Essie "Ballet Slippers". Прабабушка Шарлотты впервые начала ассоциироваться с прозрачным розовым лаком в 1989 году, когда ее стилист по волосам написал основательнице Эсси Вайнгартен и назвал его "единственным цветом, который носила бы Ее Величество".

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Хотя официального правила относительно цветов маникюра нет, королева Елизавета, как сообщается, считала разноцветный лак для ногтей отвлекающим. Яркие оттенки не запрещены для членов семьи, но нюдовые цвета часто рассматриваются как более практичный выбор для публичных выходов.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, принцесса Уэльская Кэтрин выбрала для выхода элегантное пастельное платье от Christian Dior и шляпку от британской модистки Джесс Колетт, когда встречала супругов Макрон в Лондоне.