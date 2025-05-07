Принцесса Шарлотта унаследовала важную черту характера от королевы Елизаветы II: о чем речь

10-летняя принцесса Шарлотта, отметившая день рождения 2 мая, унаследовала зрелость от своей покойной прабабушки, королевы Елизаветы II, а задиристость – от двоюродной бабушки, принцессы Анны.

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Об этом в беседе с Hello рассказал королевский эксперт Фил Дампьер.

"Уинстон Черчилль однажды сказал о королеве Елизавете, что он никогда не видел такой зрелости в столь юном ребенке, и Шарлотта, похоже, унаследовала эту черту от своей прабабушки, с которой она имеет сверхъестественное сходство. Мне сказали, что Шарлотта также унаследовала от покойной королевы блестящую способность подражать выдающимся деятелям. Она добрая душа с репутацией задиристой и держащей своих братьев под контролем", – отметил он.

Шарлотта не только поразительно похожа на свою покойную прабабушку, но и, похоже, унаследовала ее любовь к действию. Елизавета II обожала сельские занятия и служила во Вспомогательной территориальной службе – женском подразделении армии – во время Второй мировой войны.

Портрет Шарлотты в ее день рождения показал другую сторону девочки. Раньше поклонники видели ее в платьицах, но на новом снимке она – в камуфляжной куртке.

Портрет принцессы Шарлотты в день ее 10-летия Фото: Instagram @princeandprincessofwales

"Шарлотта определенно выглядит готовой к действию; здорово видеть, как она выглядит такой неформальной и расслабленной, и явно прекрасно проводит время. Мы знаем, как сильно Кейт выступает за то, чтобы дети проводили время на природе, и именно так королевские особы предпочитают проводить свои каникулы, особенно когда они отправляются в Балморал. Я думаю, что здесь Шарлотта очень похожа на принца Уильяма, но она также напоминает мне покойную королеву, которая любила проводить время на природе, гуляя, катаясь верхом и стреляя. Принцесса явно унаследовала эту любовь к отдыху на природе. Кейт рассказывала о своих семейных каникулах в Озерном крае, так что, похоже, она продолжает эту традицию со своими детьми", – говорит еще один эксперт Эмили Нэш.

Маленькая принцесса также любит проводить время со своим отцом и была в восторге, когда принц Уильям взял ее и принца Джорджа, которому сейчас 11 лет, на шоу Тейлор Свифт на стадионе Уэмбли в июне прошлого года. Более того, американская певица сделала селфи с членами королевской семьи.

Несколько месяцев спустя, во время визита в Кейптаун, Уильям надел браслет дружбы со словом "папа", сделанный дочерью. Он также признался, что его борода расстроила Шарлотту.

"Шарлотте не понравилось в первый раз. У меня полились слезы, поэтому мне пришлось их сбрить. А потом я отрастил ее снова. Я убедил ее, что все будет хорошо", – признавался будущий король.

Дочь принца и принцессы Уэльских невероятно близка со своей матерью. Она стала настоящим источником силы для Кэтрин, когда та проходила лечение от рака. Во время одного из первых публичных появлений Кейт после того, как ей поставили диагноз рака, девочка сопровождала ее на Уимблдоне в июле прошлого года.

Принцесса Шарлотта и принц Луи Фото: Getty Images

"Она напоминает мне принцессу-королеву, поскольку у нее сильный характер и она может говорить своим братьям, что делать. Поскольку Шарлотта – первая принцесса, которая стоит выше живого брата в линии наследования, она растет с чувством ответственности. Она – большой друг для Джорджа и Луи, но также чуткая и умная сестра, которая может направлять их и помогать им", – добавил Фил.

Ранее Фокус писал, что Уильям и Кейт вывели своих детей на балкон Букингемского дворца.