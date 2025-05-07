Принцеса Шарлотта успадкувала важливу рису характеру від королеви Єлизавети II: про що йдеться

10-річна принцеса Шарлотта, яка відзначила день народження 2 травня, успадкувала зрілість від своєї покійної прабабусі, королеви Єлизавети II, а задиристість – від двоюрідної бабусі, принцеси Анни.

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Про це в бесіді з Hello розповів королівський експерт Філ Дамп'єр.

"Вінстон Черчилль одного разу сказав про королеву Єлизавету, що він ніколи не бачив такої зрілості в такій юній дитині, і Шарлотта, схоже, успадкувала цю рису від своєї прабабусі, з якою вона має надприродну схожість. Мені сказали, що Шарлотта також успадкувала від покійної королеви блискучу здатність наслідувати видатних діячів. Вона добра душа з репутацією задиристої, яка тримає своїх братів під контролем", – зазначив він.

Шарлотта не тільки дуже схожа на свою покійну прабабусю, а й, схоже, успадкувала її любов до дії. Єлизавета II обожнювала сільські заняття і служила у Допоміжній територіальній службі – жіночому підрозділі армії – під час Другої світової війни.

Портрет Шарлотти в її день народження показав інший бік дівчинки. Раніше шанувальники бачили її в платтячках, але на новому знімку вона — в камуфляжній куртці.

Портрет принцеси Шарлотти в день її 10-річчя Фото: Instagram @princeandprincessofwales

"Шарлотта, безумовно, виглядає готовою до дії; здорово бачити, як вона виглядає такою неформальною і розслабленою, і явно прекрасно проводить час. Ми знаємо, як сильно Кейт виступає за те, щоб діти проводили час на природі, і саме так королівські особи вважають за краще проводити свої канікули, особливо коли вони вирушають у Балморал. Я думаю, що тут Шарлотта дуже схожа на принца Вільяма, але вона також нагадує мені покійну королеву, яка любила проводити час на природі, гуляючи, катаючись верхи і стріляючи. Принцеса явно успадкувала цю любов до відпочинку на природі. Кейт розповідала про свої сімейні канікули в Озерному краї, тож, схоже, вона продовжує цю традицію зі своїми дітьми", – каже ще одна експертка Емілі Неш.

Маленька принцеса також любить проводити час зі своїм батьком і була в захваті, коли принц Вільям взяв її і принца Джорджа, якому зараз 11 років, на шоу Тейлор Свіфт на стадіоні Вемблі в червні минулого року. Ба більше, американська співачка зробила селфі з членами королівської сім'ї.

Кілька місяців по тому, під час візиту в Кейптаун, Вільям надів браслет дружби зі словом "тато", зроблений дочкою. Він також зізнався, що його борода засмутила Шарлотту.

"Шарлотті не сподобалося в перший раз. У мене полилися сльози, тому мені довелося все збрити. А потім я відростив її знову. Я переконав її, що все буде добре", — зізнавався майбутній король.

Дочка принца і принцеси Уельських неймовірно близька зі своєю матір'ю. Вона стала справжнім джерелом сили для Кетрін, коли та проходила лікування від раку. Під час однієї з перших публічних появ Кейт після того, як їй поставили діагноз раку, дівчинка супроводжувала її на Вімблдоні в липні минулого року.

Принцеса Шарлотта і принц Луї Фото: Getty Images

"Вона нагадує мені принцесу-королеву, оскільки у неї сильний характер і вона може говорити своїм братам, що робити. Оскільки Шарлотта – перша принцеса, яка стоїть вище живого брата в лінії успадкування, вона росте з почуттям відповідальності. Вона – великий друг для Джорджа і Луї, але також чуйна і розумна сестра, яка може направляти їх і допомагати їм", – додав Філ.

Раніше Фокус писав, що Вільям і Кейт вивели своїх дітей на балкон Букінгемського палацу.