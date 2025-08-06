"Вона нездорова": Кейт Міддлтон налякала своїм виглядом (фото)

Принцеса Уельська різко схудла після лікування раку. До стану здоров’я Кейт Міддлтон знову прикута увага публіки.

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Попри офіційні повідомлення про ремісію після онкодіагнозу, джерела Radar Online повідомляють, що майбутня королева Великої Британії стрімко втрачає вагу. Ба більше, Кетрін важить нібито до 41 кг.

Востаннє дружина принца Вільяма з’явилась на публіці під час Вімблдону. За словами інсайдерів, її вигляд викликав справжній шок: "Вона дуже худа. Багато хто побоюється, що це — наслідки важкого відновлення або навіть рецидиву".

Анонімні джерела зазначають, що у Міддлтон немає апетиту, вона слабка і втрачає масу тіла, а від її колишньої спортивної форми не залишилося сліду. Медик Гейб Міркін підтвердив журналістам, що таке схуднення може бути як реакцією на хімієтерапію, так і ознакою ускладнень.

Палац тимчасом поки ситуацію не коментує.

Кейт Міддлтон хоче бути поруч з королівською родиною

"Вона так багато пережила і хоче бути поруч з королівською родиною та зробити свій внесок, але, очевидно, вона нездорова", — каже джерело.

Кейт Міддлтон з родиною на Вімблдоні Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Наслідки раку в Кейт Міддлтон

"Кажуть, що у неї важкий час, у неї немає апетиту, і в результаті вона худне. Вона виснажена, і м’язовий тонус майже відсутній. Кейт завжди мала атлетичну фігуру, але зараз вона далека від неї. Вона пройшла важкий шлях. Хіміотерапія – це не прогулянка в парку. Це залишило на ній свій слід", — додав інсайдер.

Міддлтон оголосила, що проходить лікування від раку в березні 2024 року після операції на черевній порожнині та провела більшу частину року поза увагою громадськості. У січні 2025 року вона повідомила, що завершила лікування та перебуває в стадії ремісії.

Кейт Міддлтон влітку 2025 року Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

"Здається, це випадок, коли все зроблено занадто швидко. Очевидно, що Кейт потребує відпочинку та харчування", — вважає джерело.

Ба більше, різка втрата жиру, м’язів і кісток може перешкоджати здатності її власного імунітету вилікувати рак, за словами фахівця.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Принц Вільям та принцеса Уельська, котрі близько трьох років мешкають у котеджі Аделаїда, уже планують переїзд.

Кетрін після хвороби дозволяє публіці побачити більше подробиць їхніх з Вільямом стосунків, попри заборони королівського протоколу.

Крім того, Букінгемський палац усерйоз побоювався за життя принцеси на фоні її боротьби з онкологією і почав готувати план на випадок її смерті.