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Стиль життя

"Це ідеальний дім": Кейт Міддлтон та принц Вільям переїжджають з трьома дітьми (фото)

Кейт Міддлтон та принц Вільям переїжджають у новий маєток
Кейт Міддлтон та принц Вільям | Фото: Getty Images

Ходять чутки, що принц Вільям та принцеса Уельська Кейт Міддлтон, котрі близько трьох років мешкають у котеджі Аделаїда на території Віндзорського палацу, уже планують переїзд, бо переросли маленьке помешкання.

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Як повідомили джерела, майбутні король і королева хочуть перебратися до більшої резиденції. Про це пише Daily Mail.

Так, принц Вільям та його дружина міркують над варіантом Форт Бельведер, будинок, зведений у Віндзорському Великому парку в XVIII-му сторіччі. Свого часу в ньому мешкав король Едвард VIII, дядько Єлизавети ІІ. Тут він підписав документи про зречення престолу, адже відмовився від монаршого життя через любов до американки Волліс Сімпсон.

Форт Бельведер
Форт Бельведер
Фото: Daily Mail

Біля будинку з 8 спальнями є басейн і тенісний корт, кілька садків, зокрема трояндовий, город, теплиця, стайня і три котеджі для персоналу.

"Вони відчувають, що переросли котедж Аделаїда і потребують чогось більш солідного", — каже джерело.

Котедж Аделаїда
У котеджі Аделаїда Уельські живуть з 2022 року
Фото: Соцсети

Ідеальний новий дім

"Це ідеальний новий дім для них. Там є басейн і тенісний корт, а Шарлотта любить грати в теніс", — додав інсайдер.

Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта
Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта
Фото: Getty Images

Хоча Аделаїда була чудовим місцем для родини, коли Кейт Міддлтон лікувалася від раку та відновлювалася, але затишний будинок з чотирма спальнями, який є відносно скромним за королівськими мірками, ніколи не мав стати "постійним домом" для Вільяма, Кейт, принців Джорджа та Луї та принцеси Шарлотти.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, троюрідна сестра принца Вільяма та принца Гаррі, Розі Рош, раптово померла у віці 20 років.