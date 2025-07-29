"Це ідеальний дім": Кейт Міддлтон та принц Вільям переїжджають з трьома дітьми (фото)

Ходять чутки, що принц Вільям та принцеса Уельська Кейт Міддлтон, котрі близько трьох років мешкають у котеджі Аделаїда на території Віндзорського палацу, уже планують переїзд, бо переросли маленьке помешкання.

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Як повідомили джерела, майбутні король і королева хочуть перебратися до більшої резиденції. Про це пише Daily Mail.

Так, принц Вільям та його дружина міркують над варіантом Форт Бельведер, будинок, зведений у Віндзорському Великому парку в XVIII-му сторіччі. Свого часу в ньому мешкав король Едвард VIII, дядько Єлизавети ІІ. Тут він підписав документи про зречення престолу, адже відмовився від монаршого життя через любов до американки Волліс Сімпсон.

Форт Бельведер Фото: Daily Mail

Біля будинку з 8 спальнями є басейн і тенісний корт, кілька садків, зокрема трояндовий, город, теплиця, стайня і три котеджі для персоналу.

"Вони відчувають, що переросли котедж Аделаїда і потребують чогось більш солідного", — каже джерело.

У котеджі Аделаїда Уельські живуть з 2022 року Фото: Соцсети

Ідеальний новий дім

"Це ідеальний новий дім для них. Там є басейн і тенісний корт, а Шарлотта любить грати в теніс", — додав інсайдер.

Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Хоча Аделаїда була чудовим місцем для родини, коли Кейт Міддлтон лікувалася від раку та відновлювалася, але затишний будинок з чотирма спальнями, який є відносно скромним за королівськими мірками, ніколи не мав стати "постійним домом" для Вільяма, Кейт, принців Джорджа та Луї та принцеси Шарлотти.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Кейт Міддлтон дозволяє публіці побачити більше подробиць їхніх з Вільямом стосунків, попри заборони протоколу.

22 липня принцу Джорджу виповнилося 12 років: тепер у його житті діє сувора заборона.

Крім того, троюрідна сестра принца Вільяма та принца Гаррі, Розі Рош, раптово померла у віці 20 років.