"Это идеальный дом": Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают с тремя детьми (фото)

Ходят слухи, что принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которые около трех лет живут в коттедже Аделаида на территории Виндзорского дворца, уже планируют переезд, потому что переросли маленькое помещение.

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Как сообщили источники, будущие король и королева хотят перебраться в большую резиденцию. Об этом пишет Daily Mail.

Так, принц Уильям и его жена размышляют над вариантом Форт Бельведер, дом, возведенный в Виндзорском Большом парке в XVIII-м веке. В свое время в нем жил король Эдвард VIII, дядя Елизаветы II. Здесь он подписал документы об отречении от престола, ведь отказался от монаршей жизни из-за любви к американке Уоллис Симпсон.

Форт Бельведер Фото: Daily Mail

Возле дома с 8 спальнями есть бассейн и теннисный корт, несколько садов, в том числе розовый, огород, теплица, конюшня и три коттеджа для персонала.

"Они чувствуют, что переросли коттедж Аделаида и нуждаются в чем-то более солидном", — говорит источник.

В коттедже Аделаида Уэльские живут с 2022 года Фото: Соцсети

Идеальный новый дом

"Это идеальный новый дом для них. Там есть бассейн и теннисный корт, а Шарлотта любит играть в теннис", — добавил инсайдер.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Хотя Аделаида была прекрасным местом для семьи, когда Кейт Миддлтон лечилась от рака и восстанавливалась, но уютный дом с четырьмя спальнями, который является относительно скромным по королевским меркам, никогда не должен был стать "постоянным домом" для Уильяма, Кейт, принцев Джорджа и Луи и принцессы Шарлотты.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кейт Миддлтон позволяет публике увидеть больше подробностей их с Уильямом отношений, несмотря на запреты протокола.

22 июля принцу Джорджу исполнилось 12 лет: теперь в его жизни действует строгий запрет.

Кроме того, троюродная сестра принца Уильяма и принца Гарри, Рози Рош, внезапно умерла в возрасте 20 лет.