Было всего 20 лет: у Уильяма и принца Гарри умерла сестра, что известно

Троюродная сестра принца Уильяма и принца Гарри, Рози Рош, внезапно умерла в возрасте 20 лет. Рядом с ней нашли огнестрельное оружие в доме в Нортоне, Англия.

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Рош, внучка дяди принцессы Дианы, что делает ее троюродной сестрой Уильяма и Гарри, умерла в своем семейном доме 14 июля, сообщает газета Sun.

Коронер сообщил изданию, что полиция считает смерть "неподозрительной" и что посторонних лиц не было. Мать и сестра Рош нашли ее тело после того, как она собиралась, чтобы поехать в путешествие с друзьями.

Представитель рассказал, что Рош, которая изучала английскую литературу в Университете Дарема, "будет очень не хватать". Сначала состоятся частные семейные похороны, а поминальная служба будет позже.

Ее описывали как "любимую дочь Хью и Пиппы, невероятную сестру Арчи и Агаты [и] внучку Дерека и Рэй Лонг". Больше информации и фото Рош в сети практически нет.

Принцесса Диана и король Чарльз с сыновьями Фото: Getty Images

Это не единственная трагедия, которую королевская семья Великобритании пережила в последние годы.

Томас Кингстон, муж леди Габриэллы Виндзор, умер от огнестрельного ранения, которое он сам себе нанес, в феврале 2024 года. Ему было 45 лет, когда его нашли мертвым с "катастрофической травмой головы" и пистолетом рядом с телом в доме родителей в деревне Котсуолдс в Англии.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Всего за два месяца до трагической автомобильной аварии, которая унесла жизнь принцессы Дианы в Париже, она провела свой последний день рождения на гала-вечере.

Принцесса Диана дарила своим сыновьям такие открытки, что тем приходилось прятать их от друзей.

Кроме того, массовые увольнения всколыхнули поместье короля Чарльза Хайгроув, когда 11 из его 12 штатных садовников ушли за последний год из-за обвинений в токсичной рабочей атмосфере.