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Стиль жизни

Было всего 20 лет: у Уильяма и принца Гарри умерла сестра, что известно

Принц Гарри и принц Уильям переживают потерю родственницы
Принц Гарри и принц Уильям | Фото: Getty Images

Троюродная сестра принца Уильяма и принца Гарри, Рози Рош, внезапно умерла в возрасте 20 лет. Рядом с ней нашли огнестрельное оружие в доме в Нортоне, Англия.

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Рош, внучка дяди принцессы Дианы, что делает ее троюродной сестрой Уильяма и Гарри, умерла в своем семейном доме 14 июля, сообщает газета Sun.

Коронер сообщил изданию, что полиция считает смерть "неподозрительной" и что посторонних лиц не было. Мать и сестра Рош нашли ее тело после того, как она собиралась, чтобы поехать в путешествие с друзьями.

Представитель рассказал, что Рош, которая изучала английскую литературу в Университете Дарема, "будет очень не хватать". Сначала состоятся частные семейные похороны, а поминальная служба будет позже.

Ее описывали как "любимую дочь Хью и Пиппы, невероятную сестру Арчи и Агаты [и] внучку Дерека и Рэй Лонг". Больше информации и фото Рош в сети практически нет.

Принцесса Диана и король Чарльз с сыновьями
Принцесса Диана и король Чарльз с сыновьями
Фото: Getty Images

Это не единственная трагедия, которую королевская семья Великобритании пережила в последние годы.

Томас Кингстон, муж леди Габриэллы Виндзор, умер от огнестрельного ранения, которое он сам себе нанес, в феврале 2024 года. Ему было 45 лет, когда его нашли мертвым с "катастрофической травмой головы" и пистолетом рядом с телом в доме родителей в деревне Котсуолдс в Англии.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, массовые увольнения всколыхнули поместье короля Чарльза Хайгроув, когда 11 из его 12 штатных садовников ушли за последний год из-за обвинений в токсичной рабочей атмосфере.