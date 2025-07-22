Було всього 20 років: у Вільяма та принца Гаррі померла сестра, що відомо

Троюрідна сестра принца Вільяма та принца Гаррі, Розі Рош, раптово померла у віці 20 років. Поруч з нею знайшли вогнепальну зброю в будинку в Нортоні, Англія.

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Рош, онука дядька принцеси Діани, що робить її троюрідною сестрою Вільяма та Гаррі, померла у своєму сімейному будинку 14 липня, повідомляє газета Sun.

Коронер повідомив видання, що поліція вважає смерть "непідозрілою" і що сторонніх осіб не було. Мати та сестра Рош знайшли її тіло після того, як вона збиралася, щоб поїхати в подорож з друзями.

Речник розповів, що Рош, яка вивчала англійську літературу в Університеті Дарема, "буде дуже не вистачати". Спочатку відбудеться приватний сімейний похорон, а поминальна служба буде пізніше.

Її описували як "кохану доньку Г'ю та Піппи, неймовірну сестру Арчі та Агати [і] онуку Дерека та Рей Лонг". Більше інформації та фото Рош у мережі практично немає.

Принцеса Діана та король Чарльз із синами Фото: Getty Images

Це не єдина трагедія, яку королівська родина Великої Британії пережила останніми роками.

Томас Кінгстон, чоловік леді Габріелли Віндзор, помер від вогнепального поранення, яке він сам собі завдав, у лютому 2024 року. Йому було 45 років, коли його знайшли мертвим з "катастрофічною травмою голови" та пістолетом поруч із тілом у будинку батьків у селі Котсуолдс в Англії.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Всього за два місяці до трагічної автомобільної аварії, яка забрала життя принцеси Діани в Парижі, вона провела свій останній день народження на гала-вечорі.

Принцеса Діана дарувала своїм синам такі листівки, що тим доводилося ховати їх від друзів.

Крім того, масові звільнення сколихнули маєток короля Чарльза Хайгроув, коли 11 з його 12 штатних садівників пішли за останній рік через звинувачення у токсичній робочій атмосфері.