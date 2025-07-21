Від короля Чарльза масово "тікають" працівники: що вони розповідають

Масові звільнення сколихнули маєток короля Чарльза Хайгроув, коли 11 з його 12 штатних садівників пішли за останній рік через звинувачення у токсичній робочій атмосфері.

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Роздратовані співробітники, які стверджували, що вони "перевантажені та недооплачувані", подали заяви про звільнення після того, як їх дедалі більше розчарували "вимоги" монарха, повідомляє The Sunday Times.

Згідно з новим звітом, серед 11 садівників, які пішли у відставку, є два керівники садів та заступник головного садівника, всі з яких пішли протягом минулого року.

Масові звільнення відбулися одразу після відходу одного співробітника, який працював на Чарльза десятиліттями. Ще один звільнився, коли не пройшов випробувальний термін після того, як показав недостатні знання про певний вид квітів, що призвело до втрати довіри короля.

Король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

"Не ставте мені більше цього чоловіка", — сказав Чарльз про одного співробітника.

Маєток Хайгроув постраждав

Маєток Хайгроув, який Чарльз придбав у 1980 році, також постраждав від низки скарг на токсичність на робочому місці від роздратованих працівників.

Повторною скаргою була низька заробітна плата, причому інсайдери стверджують, що у березні 2022 року троє садівників заробляли 11,98 доларів на годину (мінімальна заробітна плата), тоді як двоє інших отримували 12,78 доларів на годину.

"Світ садівництва відомий своєю низькою оплатою, і я сам зрештою покинув Хайгроув після 20 років роботи", — розповів колишній старший садівник короля Джек Стукс.

Король Чарльз у маєтку Хайгроу Фото: Instagram Highgrove Gardens

Наприкінці 2023 року один садівник поскаржився, що весь персонал "перевантажений, не має достатньо ресурсів і постійно намагається виконати прохання короля".

Працівники отримали фізичні травми

Співробітник стверджував, що деякі працівники отримали фізичні травми, намагаючись встигати за вимогами, додавши, що моральний дух був на рекордно низькому рівні.

Казали також, що король видає безліч інструкцій співробітникам під час своєї ранкової прогулянки маєтком. Потім він очікує, що його накази будуть виконані до наступного повернення.

Співробітники стверджували, що суверен надсилає детальні нотатки "густим червоним чорнилом" співробітникам саду з доповідними записками, які є "вражаюче конкретними та емоційними".

Чарльз також нібито виправляє граматику та підкреслює неправильні літери у звітах персоналу, і вимагає від своєї команди завжди звертатися до нього "Ваша Величність".

"На поверхні кипів гнів, дуже нетерпляче, взагалі жодної ввічливості", — казав один садівник.

Розслідування

Після скарг Фонд короля доручив WorkNest, незалежній консалтинговій компанії з питань персоналу, розслідувати ці заяви.

Розслідування виявило докази "нестачі персоналу" та "поганої" управлінської практики, що підтверджує, що оплата праці була "проблемою для найму та утримання персоналу".

Рекомендувалося "навчання з менеджменту для всіх менеджерів", а також "підтримка та консультування з питань психічного здоров’я" для всіх співробітників, на додаток до перегляду заробітної плати.

Незважаючи на те, що минулого фінансового року обіг саду становив понад 8 мільйонів доларів – більше, ніж у будь-якій іншій королівській резиденції – сади продовжують працювати з мінімальними ресурсами.

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