Є їдальня і спальні: королівський поїзд відправили на пенсію після 125 років на рейках

Першим на ньому проїхав король Едуард VII, але король Чарльз вважає експлуатаційні витрати "невиправданими". Утримання розкішного складу обходилося в півтора мільйона фунтів стерлінгів на рік.

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Король Великої Британії Чарльз вирішив відправити на пенсію свій королівський поїзд із дев'яти вагонів. У семи розміщувалися салони, спальні та вітальні, а два призначалися для помічників. Джерела повідомили, що у Чарльза залишилися "приємні спогади" про королівський потяг, але його утримання обходиться занадто дорого, пише Daily Mail.

Королівський поїзд відправлять на пенсію

Швидше за все поїзд, який так любила королева Єлизавета, зроблять музеєм, як вчинили з королівською яхтою "Британія", що зараз перебуває в Лейті, Единбург.

Ця новина з'явилася в той час, коли Букінгемський палац публікує свій щорічний фінансовий звіт — Звіт про суверенні гранти — за 2024-2025 роки, в якому детально описується, скільки монархія отримує з державної скарбниці і на що вона їх витрачає.

Королева Єлизавета дуже любила подорожувати потягом

Сума, отримана королем Чарльзом, залишилася на рівні 86,3 млн фунтів стерлінгів четвертий рік поспіль, а додатковий дохід зріс до 21,5 млн фунтів стерлінгів, що зумовлено рекордним роком за кількістю відвідувачів Букінгемського палацу.

Але утримання королівського поїзда обходилося в 1,5 мільйона фунтів на рік, а використовували його вкрай рідко. Чарльз віддає перевагу літакам.

Королева Вікторія стала першим правлячим монархом, який подорожував залізницею 1842 року, а 1869 року замовила пару вагонів. Король Едуард VII замовив абсолютно новий королівський поїзд 1902 року, який був адаптований наступними монархами, включно з Георгом V, який встановив першу у світі ванну в поїзді. Найостанніші вагони датуються 1986 роком.

Салон королеви Вікторії Фото: The Royal Family

Георг V використовував його для поїздок країною під час Першої світової війни. Але у королеви Марії було суворе правило, що він не повинен був їхати швидше, ніж 10 км на годину, коли вона приймала ванну.

Ванна короля Георга V Фото: The Royal Family

Під час Другої світової війни, коли Букінгемський палац бомбили дев'ять разів, поїзд зіграв ключову роль у безпечному переміщенні короля і королеви країною, коли вони інспектували війська і фабрики.

Журналісти, яким пощастило покататися на королівському поїзді, згадують, що він нагадував готель 1980 року і особливо їх вразили ванні кімнати кольору стиглого авокадо.

"Тут є крісла, письмові столи, повнорозмірні ванни і, звісно ж, дерев'яні сидіння для унітазів", — розповів один із них.

Спальня короля Георга V Фото: The Royal Family

А у вагоні-ресторані є кульовий отвір: 2000 року поліцейський випадково вистрілив із пістолета.

Однак у наші дні Королівський поїзд рідко залишає своє депо, розташоване недалеко від Мілтон-Кінса. Тому, коли поточний контракт на обслуговування поїзда закінчиться в березні 2027 року, його не буде продовжено. Це частково через високу вартість оновлення, а частково через те, що королівська сім'я придбала два нові вертольоти.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про королівську яхту "Британія", яка була спущена на воду ще 1953 року.

А король Великої Британії Чарльз III вирішив перевести свій автопарк на "зелені" стандарти і вирішив переобладнати свої державні Bentley для роботи на біопаливі.