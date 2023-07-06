Король Чарльз відвідав знамениту яхту "Британія", на якій провів медовий місяць із Діаною

На борту яхти "Британія" довгі роки відпочивала вся королівська сім'я, а сам Чарльз провів там медовий місяць з Діаною.

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Зараз король Чарльз перебуває в Шотландії, де відбулася ще одна коронація. Але крім церемонії в соборі Святого Джайлса, у короля була насичена культурна програма. І він навіть відвідав королівську яхту, з якою у нього напевно пов'язано багато приємних і неприємних спогадів. Про це пише People.

Королівська яхта Brittania, також відома як яхта Її Величності Britannia, була спущена на воду у квітні 1953 року, за місяць до коронації королеви Єлизавети. 412-футове судно було відоме як "плавуча резиденція" королівської сім'ї.

Король Чарльз на борту "Британії"

Яхта використовувалася понад 44 роки, на ній королева Єлизавета здійснила 968 державних візитів. На ній гостювали Рональд Рейган, Вінстон Черчилль, Нельсон Мандела, Раджив Ганді та багато інших.

Чарльз і Діана після весілля вирушили на "Британії" в круїз на грецькі острови. Щоправда, Діана потім скаржилася, що принц малював і читав, замість того, щоб приділяти їй увагу. А ще на борту було повно народу, тож усамітнитися було нелегко.

Після подружжя використовувало яхту для офіційних поїздок і брало із собою принців Гаррі та Вільяма.

Принц Чарльз і Діана з дітьми на борту "Британії" Фото: Getty Images

Королева Єлизавета говорила, що "Британія" це "єдине місце, де я можу по-справжньому розслабитися".

Але, як досить точно показано в серіалі "Корона", яхта не могла експлуатуватися вічно, а ремонт коштував занадто дорого — 22 мільйони доларів. Тож її вивели з експлуатації 1997 року і переправили в Единбург, де вона стала туристичною визначною пам'яткою.

Король відвідав яхту вперше з 1997 року. Він заглянув у машинне відділення, пральню і гараж Rolls Royce. А потім відвідав вечерю, накриту в Державній їдальні та вітальні, що, безсумнівно, викликало спогади про минулі урочистості.

Король Чарльз на борту "Британії" Фото: Getty Images

Нагадаємо, на Національній службі подяки і посвяти в соборі Святого Джайлса, присвяченій коронації Чарльза, його супроводжували королева Камілла, принц Вільям і Кейт Міддлтон.

Кейт для церемонії обрала особливе вбрання кольору "королівський синій", яке вже одягала раніше, і перлове кольє, яке належало королеві Єлизаветі та яке принцеса Уельська одягала на її похорон.