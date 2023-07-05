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Стиль життя Коронація Чарльза III

Кейт Міддлтон у синьому вбранні та кольє покійної королеви відвідала коронацію в Шотландії

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Фото: Getty Images | Кейт Міддлтон і принц Вільям на коронації в Шотландії

Хоч коронація короля Чарльза і відбулася ще в травні, але урочистості все ще тривають. Тепер — в Единбурзі.

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Король Чарльз вирушив у шотландський Единбург на церемонію, присвячену його коронації. І в соборі Святого Джайлса до нього приєдналися королева Камілла, принц Вільям і Кейт Міддлтон. Про це пише Daily Mail.

Під час історичної церемонії монарху вручили корону, державний меч і скіпетр, які складають Почесті Шотландії — коштовності корони цієї країни. Церемонія в соборі Святого Джайлса є ключовою частиною Королівського тижня, коли Чарльз і Камілла проводять кілька заходів у Шотландії.

кейт міддлтон, принц Вільям, король чарльз, королева Камілла, коронація шотландія Fullscreen
Члени королівської сім'ї на коронації в Шотландії
Фото: Getty Images

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Вільям і Кетрін, відомі в Шотландії як герцог і герцогиня Ротсей, приєдналися до ста гостей, які були присутні на церемонії. Серед них були, як політики та представники місцевої знаті, так і відомі члени торгових домів: від бондарів до ювелірів. А також NHS Scotland, що відзначає своє 75-річчя, Всесвітня федерація Роберта Бернса, Коледж кравчинь майстрів кілта і шотландський парламент.

На церемонії, яка відбувається відповідно до історичних традицій, було кілька нововведень: виконували музичні твори, написані спеціально для цієї нагоди, псалом, який виконували гельською мовою, та використання уривків з Нового Заповіту гельською.

Коронація короля Чарльза в Шотландії

Для важливої події Кейт Міддлтон обрала вбрання кольору "королівський синій". Сукню-пальто від її улюбленого дизайнера Кетрін Вокер вона вже одягала раніше. Але оновила вбрання капелюшком від відомого майстра Філіпа Трейсі.

кейт міддлтон, принц Вільям, король чарльз, королева Камілла, коронація шотландія Fullscreen
Кейт Міддлтон і принц Вільям на коронації в Шотландії
Фото: Getty Images

У цій сукні-пальто Кейт відвідувала службу на честь Дня Співдружності 2022 року і службу у великодню неділю цього року.

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Кейт Міддлтон уже одягала пальто на Великдень
Фото: Getty Images

А образ доповнила перловими сережками і кольє з колекції покійної королеви Єлизавети.

Це ж перлове кольє з алмазною вставкою Кейт Міддлтон одягала на похорон королеви, щоб вшанувати її пам'ять і на похорон принца Філіпа. А раніше це ж намисто носила принцеса Діана.

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Перлове кольє Кейт носила раніше
Фото: Getty Images

У зворушливий момент Кейт і Вільям обмінялися парою жартів і розсміялися.

Утім, церемонія пройшла не надто гладко. Біля собору зібралися протестувальники з плакатами "Не мій король" і "Чарльзе, заплати податки".

Нагадаємо, на церемонії королю Чарльзу вручили новий меч, названий на честь його покійної матері — "Єлизавета".

Меч, прикрашений квітами будяка на руків'ї, важить 7,5 кг. Його довжина 1,4 метра. І його виготовлення обійшлося в 22 тисячі фунтів.