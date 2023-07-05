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Стиль жизни Коронация Чарльза III

Кейт Миддлтон в синем наряде и колье покойной королевы посетила коронацию в Шотландии

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Фото: Getty Images | Кейт Миддлтон и принц Уильям на коронации в Шотландии

Хоть коронация короля Чарльза и состоялась еще в мае, но торжества все еще продолжаются. Теперь – в Эдинбурге.

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Король Чарльз отправился в шотландский Эдинбург на церемонию, посвященную его коронации. И в соборе Святого Джайлса к нему присоединились королева Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон. Об этом пишет Daily Mail.

Во время исторической церемонии монарху вручили корону, государственный меч и скипетр, которые составляют Почести Шотландии — драгоценности короны этой страны. Церемония в соборе Святого Джайлса является ключевой частью Королевской недели, когда Чарльз и Камилла проводят несколько мероприятий в Шотландии.

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Члены королевской семьи на коронации в Шотландии
Фото: Getty Images

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Уильям и Кэтрин, известные в Шотландии как герцог и герцогиня Ротсей, присоединились к ста гостям, которые присутствовали на церемонии. Среди них были, как политики и представители местной знати, так и известные члены торговых домов: от бондарей до ювелиров. А также NHS Scotland, отмечающая свое 75-летие, Всемирная федерация Роберта Бернса, Колледж портных мастеров килта и шотландский парламент.

На церемонии, которая проходит в соответствии с историческими традициями, было несколько нововведений: исполнялись музыкальные произведения, написанные специально для этого случая, псалом, исполняемый на гэльском языке, и использование отрывков из Нового Завета на гэльском.

Коронация короля Чарльза в Шотландии

Для важного события Кейт Миддлтон выбрала наряд цвета "королевский синий". Платье-пальто от ее любимого дизайнера Кэтрин Уокер она уже надевала ранее. Но обновила наряд шляпкой от известного мастера Филипа Трейси.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям на коронации в Шотландии
Фото: Getty Images

В этом платье-пальто Кейт посещала службу в честь Дня Содружества в 2022 году и службу в пасхальное воскресенье в этом году.

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Кейт Миддлтон уже надевала пальто на Пасху
Фото: Getty Images

А образ дополнила жемчужными серьгами и колье из коллекции покойной королевы Елизаветы.

Это же жемчужное колье с алмазной вставкой Кейт Миддлтон надевала на похороны королевы, чтобы почтить ее память и на похороны принца Филиппа. А ранее это же ожерелье носила принцесса Диана.

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Жемчужное колье Кейт носила ранее
Фото: Getty Images

В трогательный момент Кейт и Уильям обменялись парой шуток и рассмеялись.

Впрочем, церемония прошла не слишком гладко. У собора собрались протестующие с плакатами "Не мой король" и "Чарльз, заплати налоги".

Напомним, на церемонии королю Чарльзу вручили новый меч, названный в честь его покойно матери – "Елизавета".

Меч, украшенный цветами чертополоха на рукояти, весит 7,5 кг. Его длина 1,4 метра. И его изготовление обошлось в 22 тысячи фунтов.