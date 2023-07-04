Очень красивый и очень тяжелый: для короля Чарльза сделали новый церемониальный меч

Меч, названный "Елизаветой", вручат королю на церемонии в Шотландии уже завтра.

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Для короля Чарльза создали новый церемониальный меч. И он более чем в два раза тяжелее того, который, как известно, несла лорд-президент Пенни Мордонт на коронации в мае. Об этом сообщает Scottish Government.

Мечи, которые несла Пенни, весили по 3,6 кг. Меч, изготовленный для церемонии в Шотландии, гораздо длиннее и тяжелее. Он сделан для замены существующего государственного меча, подаренного Якову IV папой Юлием в 1507 году, который больше нельзя использовать из-за его хрупкого состояния.

И новый меч "Елизавета" весит невероятные 7,5 кг. Его длина 1,4 метра. Теоретически, его можно использовать для боя на мечах, но он не заточен, так что никто не рискует порезаться. Назвали его в честь покойной королевы.

Меч Елизавета в руках мастера-оружейника Пола Макдональда Фото: Getty Images

Изготовил меч Пол Макдональд, мастер по изготовлению нестандартных мечей и ножей. Создан он был по дизайну мастера Марка Денниса, 73-летнего уроженца США.

В собор Святого Джайлса в Эдинбурге меч отнесет дама Кэтрин Грейнджер, выигравшая золотую медаль по академической гребле на Олимпийских играх 2012 года.

"Для меня это невероятная честь нести меч Елизаветы в такой исторический для Шотландии день. Этот день обещает стать огромным праздником для короля и для страны, и мне очень повезло, что я могу сыграть свою роль", — сказала Кэтрин.

Названный в честь покойной королевы Елизаветы II, церемониальный меч будет вручен королю вместе с короной и скипетром, которые являются частью королевских драгоценностей Шотландии, во время Национальной службы благодарения и посвящения в соборе Святого Джайлса в среду, 5 июля.

Королю Чарльзу меч понравился Фото: Getty Images

Награды Шотландии, включающие Корону, Скипетр и Государственный меч, являются старейшими драгоценностями Короны в Великобритании и обычно хранятся в Коронной комнате Эдинбургского замка под опекой HES.

После службы меч и драгоценности будут возвращены на попечение организации Historic Environment Scotland (HES).

Меч украшен изображением чертополоха, национального символа Шотландии. Ножны изготовлены из пертширского дуба. Изготовление меча обошлось в 22 тысячи фунтов стерлингов.

Напомним, на коронации Чарльза в мае использовались сразу несколько мечей, которые имеют символическое значение.

Государственный меч несла Пенни Мордонт, бывший министр обороны Великобритании. Леди в бирюзовом наряде привлекла всеобщее внимание на коронации. Позже она рассказывала, что готовилась к церемонии и тренировалась с мечом. Потому что хоть обязанность нести меч и не кажется слишком обременительной, но она была очень ответственной.