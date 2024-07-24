Король Чарльз III вирішив зробити свій розкішний автопарк "зеленим"

У британського монарха — великі плани, спрямовані на економію природних ресурсів і впровадження зеленої енергетики.

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Король Великої Британії Чарльз III вирішив перевести свій автопарк на "зелені" стандарти і вирішив переобладнати свої державні Bentley для роботи на біопаливі. У майбутньому він і зовсім планує перевести всі палацові автомобілі на електрику, пише Hello.

Крім того, нещодавно на даху Віндзорського замку вперше встановили сонячні панелі.

Серед інших заходів, "натхненних керівництвом Його Величності", — перепрофілювання газових ліхтарів у Букінгемському палаці з використанням спеціально розробленої електричної арматури, щоби зберегти їхній історичний вигляд і сяйво.

Королівські Bentley переобладнають під біопаливо Фото: Getty Images

Члени королівської сім'ї планують використовувати більше екологічно чистого авіаційного палива для подорожей: тимчасовий бак SAF буде встановлено на авіабазі RAF Odiham, де базуються королівські вертольоти.

Палац також найняв нового керівника відділу сталого розвитку, щоб прискорити скорочення викидів вуглекислого газу монархією.

Надаючи щорічний звіт про суверенні гранти, сер Майкл Стівенс, хранитель Таємного гаманця, сказав про ремонтні роботи на даху верхнього магазину лорда Чемберлена у Віндзорському замку.

"Зник свинцевий дах, що протікав, і з'явилися перші сонячні панелі в замку — це лише кілька екологічних ініціатив, що ґрунтуються на рішучості поставити сталий розвиток в основу нашої діяльності й натхненні лідерством Його Величності в цій сфері", — заявив він.

Однак збільшення кількості ділових поїздок після зміни правління означає, що викиди парникових газів трохи зросли порівняно з минулим роком, а також витрати на поїздки, які зросли з 3,9 мільйона фунтів стерлінгів до 4,2 мільйона фунтів стерлінгів. Найдорожчою поїздкою став п'ятиденний візит короля і королеви до Кенії чартерним рейсом у жовтні, а також пов'язаний із ним окремий візит персоналу, який планує регулярні рейси, на загальну суму 166 557 фунтів стерлінгів.

Монарша родина часто використовує вертольоти Фото: Скриншот

Триденний державний візит до Франції з поїздками в Париж і Бордо чартерним рейсом у вересні обійшовся в 117 942 фунти стерлінгів.

Два нові вертольоти AgustaWestland AW139 також були придбані замість наявних 15-річних гелікоптерів Sikorsky, які зараз використовуються членами королівської сім'ї для поїздок на заходи та між резиденціями.

Суверенний грант, що фінансується платниками податків, покриває громадську діяльність короля та його сім'ї і отримується в обмін на відмову монарха від доходів, одержуваних від королівського маєтку.

У період із 1 квітня 2023 року до 31 березня цього року він покрив витрати на понад 2 300 офіційних заходів у Великій Британії та за кордоном, порівняно з 2 700 попереднього року через лікування раку короля та принцеси Уельських.

"На початку 2024 року надійшла сумна звістка про те, що і Його Величність король, і принцеса Уельська тимчасово відмовляться від громадських обов'язків, щоб приділити пріоритетну увагу лікуванню та одужанню від раку. Це неминуче вплинуло на кількість і характер запланованих заходів — хоча чи можу я сказати, як відрадно бачити, як король знову виконує так багато громадських обов'язків, а останнім часом і принцеса так само добре почувається, щоб долучитися до параду на честь дня народження короля та чоловічого фіналу Вімблдону", — сказав сер Майкл.

Раніше Фокус писав, що король Чарльз ІІІ різко відреагував на помічника, який залишив його дружину.