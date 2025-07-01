Есть столовая и спальни: королевский поезд отправили на пенсию после 125 лет на рельсах

Первым на нем проехал король Эдуард VII, но король Чарльз считает эксплуатационные расходы "неоправданными". Содержание роскошного состава обходилось в полтора миллиона фунтов стерлингов в год.

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Король Великобритании Чарльз решил отправить на пенсию свой королевский поезд из девяти вагонов. В семи размещались салоны, спальни и гостиные, а два предназначались для помощников. Источники сообщили, что у Чарльза остались "приятные воспоминания" о королевском поезде, но его содержание обходится слишком дорого, пишет Daily Mail.

Королевский поезд отправят на пенсию

Скорей всего поезд, который так любила королева Елизавета, сделают музеем, как поступили с королевской яхтой "Британия", которая сейчас находится в Лейте, Эдинбург.

Эта новость появилась в то время, когда Букингемский дворец публикует свой ежегодный финансовый отчет — Отчет о суверенных грантах — за 2024–2025 годы, в котором подробно описывается, сколько монархия получает из государственной казны и на что она их тратит.

Королева Елизавета очень любила путешествовать на поезде

Сумма, полученная королем Чарльзом, осталась на уровне 86,3 млн фунтов стерлингов четвертый год подряд, а дополнительный доход вырос до 21,5 млн фунтов стерлингов, что обусловлено рекордным годом по количеству посетителей Букингемского дворца.

Но содержание королевского поезда обходилось в 1,5 миллиона фунтов в год, а использовали его крайне редко. Чарльз предпочитает самолеты.

Королева Виктория стала первым правящим монархом, путешествовавшим по железной дороге в 1842 году, а в 1869 году заказала пару вагонов. Король Эдуард VII заказал совершенно новый королевский поезд в 1902 году, который был адаптирован последующими монархами, включая Георга V, который установил первую в мире ванну в поезде. Самые последние вагоны датируются 1986 годом.

Салон королевы Виктории Фото: The Royal Family

Георг V использовал его для поездок по стране во время Первой мировой войны. Но у королевы Марии было строгое правило, что он не должен был ехать быстрее, чем 10 км в час, когда она принимала ванную.

Ванная короля Георга V Фото: The Royal Family

Во время Второй мировой войны, когда Букингемский дворец бомбили девять раз, поезд сыграл ключевую роль в безопасном перемещении короля и королевы по стране, когда они инспектировали войска и фабрики.

Журналисты, которым посчастливилось прокатиться на королевском поезде, вспоминают, что он напоминал отель 1980 года и особенно их впечатлили ванные комнаты цвета спелого авокадо.

"Здесь есть кресла, письменные столы, полноразмерные ванны и, конечно же, деревянные сиденья для унитазов", — рассказал один из них.

Спальня короля Георга V Фото: The Royal Family

А в вагоне-ресторане есть пулевое отверстие: в 2000 году полицейский случайно выстрелил из пистолета.

Однако в наши дни Королевский поезд редко покидает свое депо, расположенное недалеко от Милтон-Кинса. Поэтому, когда текущий контракт на обслуживание поезда истечет в марте 2027 года, он не будет продлен. Это отчасти из-за высокой стоимости обновления, а отчасти из-за того, что королевская семья приобрела два новых вертолета.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о королевской яхте "Британия", которая была спущена на воду еще в 1953 году.

А король Великобритании Чарльз III решил перевести свой автопарк на "зеленые" стандарты и решил переоборудовать свои государственные Bentley для работы на биотопливе.