Стало відомо про "їдку репліку" королеви Єлизавети II про весілля Гаррі й Меган Маркл

Покійна королева Єлизавета II була засмучена планами провести весілля Меган Маркл та принца Гаррі у Віндзорському замку, зокрема її розчарував список запрошених гостей. Про деякі її думки стало відомо тільки зараз.

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Королева Єлизавета II була невдоволена організацією весілля герцога і герцогині Сассекських в травні 2018 року. Про це розповіла королівська біографиня Саллі Беделл Сміт, посилаючись на близьку подругу двоюрідної сестри королеви. Деталі стосунків у королівській родині розкриває The Sun.

За словами біографині, королева була засмучена через те, що пара запросила на весілля "випадкових" знаменитостей замість членів родини. Коли монархині представили плани заходу, вона нібито сказала: "Але це мій дім — і я за це плачу".

Королева Єлизавета II була невдоволена організацією весілля герцога і герцогині Сассекських Фото: The Sun

"Гаррі та Меган просто не запросили цілу групу родичів та кузенів. Дітей принца та принцеси Майкла Кентських та Глостерів. Меган і Гаррі просто викреслили їх зі списку гостей і додали всіх цих інших випадкових людей, які навіть не знали королівську родину", — розповіла Сміт.

Королева роздратувалась

Біографиня також зазначила, що королева "роздратувалась", коли пара звернулася безпосередньо до архієпископа Кентерберійського з проханням провести церемонію в каплиці Святого Георгія.

За інформацією Сміт, вона довго спілкувалася з леді Елізабет Енсон, двоюрідною сестрою покійної королеви, яка своєю чергою розмовляла з нею наприкінці життя. Енсон народилася у Віндзорському замку і була організаторкою заходів для еліти, знаменитостей та королівської сім'ї.

Королівська родина на весіллі Гаррі та Меган Фото: The Sun

"Коли наближалося весілля, королева почала відчувати сильне занепокоєння", — розкрила Сміт у своєму подкасті. За її словами, виникли побоювання щодо Гаррі, якого характеризували як "слабкого до жінок".

Підозри в нещирості

Леді Енсон нібито підозрювала Меган в нечесності щодо її почуттів: "Ми сподіваємося, але не зовсім впевнені, що вона закохана. Ми думаємо, що вона все це спланувала".

На весілля було запрошено 600 гостей. Також відбулась вечірка для 200 VIP-персон. Королівська сім'я покрила всі витрати на церемонію, музику, квіти та публічні заходи в рамках святкування.

Леді Енсон підозрювала Меган в нечесності щодо її почуттів Фото: The Sun

"Я не довіряю Меган ані на дюйм. Спочатку вона була непогана — пряма зірочка, звикла до публічних виступів та благодійної роботи", — передає біограф слова леді Енсон, яка трагічно пішла з життя у 2020 році.

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