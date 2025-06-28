Удар по монархії: інсайдер озвучив "найбільший гріх" принца Гаррі та Меган Маркл

Провідний британський королівський експерт та інсайдер Річард Фіцуільямс заявив, що поведінка принца Гаррі та Меган Маркл після того, як вони підуть із королівської сім'ї 2020 року, завдала серйозної шкоди монархії й затьмарила останні роки життя королеви Єлизавети II.

Related video

Експерт вважає, що подружжя не зіткнулося з наслідками за свої заяви, а натомість продовжило спотворювати факти, підносячи все на догоду собі. Про це пише Express.

Фіцуільямс назвав дії герцога і герцогині Сассекських "руйнівними" і підкреслив, що саме вони перетворили останні роки життя королеви на справжні випробування. Особливо негативно, за його словами, позначилося інтерв'ю пари Опрі Вінфрі 2021 року, яке було опубліковано в той час, коли принц Філіп перебував у лікарні.

"Їхній найбільший гріх — це те, як вони ускладнили останні роки королеви Єлизавети", — зазначив експерт.

Він також розкритикував Меган за недавнє інтерв'ю в подкасті Aspire with Emma Grede, де вона знову розповіла про свою "правду".

Інтерв'ю пари Опрі Вінфрі 2021 року Фото: The Daily Mail

Фіцуільямс вважає, що подружжя не зіткнулося з наслідками за свої заяви, а замість цього продовжило спотворювати факти.

"Вони просто підносять усе на догоду собі", — зазначив експерт.

Крім інтерв'ю, серйозний суспільний резонанс викликали документальний серіал "Гаррі й Меган" на Netflix і мемуари "Spare", у яких принц відверто висловився про свою сім'ю. З моменту виходу в січні 2023 року книжка розійшлася накладом понад шість мільйонів примірників і встановила рекорд Гіннеса як найшвидше продавана документальна книжка в історії.

Фіцуільямс додав, що останні п'ять років стали найтяжчими для королівської сім'ї не тільки через дії Гаррі та Меган Сассексів, а й через скандал навколо принца Ендрю. Нагадаємо, 2022 року він припинив виконання публічних обов'язків через зв'язок із Джеффрі Епштейном.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Кейт Міддлтон відвідала Музей Вікторії та Альберта, де зацікавилася розділом фотографій — своїм давнім хобі.

Принцеса Уельська вважає, що цінності понад усе, коли йдеться про виховання її дітей.

Також стало відомо, які непристойні подарунки дарувала принцеса Діана своїм дітям. Принцу Вільяму виповнилося 43 роки. Він згадав, як його мама, принцеса Діана, робила свята особливими, зокрема за допомогою кумедних і незручних подарунків.