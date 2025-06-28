Удар по монархии: инсайдер озвучил "величайший грех" принца Гарри и Меган Маркл

Ведущий британский королевский эксперт и инсайдер Ричард Фицуильямс заявил, что поведение принца Гарри и Меган Маркл после их ухода из королевской семьи в 2020 году нанесло серьезный ущерб монархии и омрачило последние годы жизни королевы Елизаветы II.

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Эксперт считает, что супруги не столкнулись с последствиями за свои заявления, а вместо этого продолжили искажать факты, преподнося все в угоду себе. Об этом пишет Express.

Фицуильямс назвал действия герцога и герцогини Сассекских "разрушительными" и подчеркнул, что именно они превратили последние годы жизни королевы в настоящие испытания. Особенно негативно, по его словам, сказалось интервью пары Опре Уинфри в 2021 году, которое было опубликовано в то время, когда принц Филипп находился в больнице.

"Их величайший грех — это то, как они усложнили последние годы королевы Елизаветы", — отметил эксперт.

Он также раскритиковал Меган за недавнее интервью в подкасте Aspire with Emma Grede, где она вновь рассказала о своей "правде".

Интервью пары Опре Уинфри в 2021 году Фото: The Daily Mail

Фицуильямс считает, что супруги не столкнулись с последствиями за свои заявления, а вместо этого продолжили искажать факты.

"Они просто преподносят все в угоду себе", — отметил эксперт.

Помимо интервью, серьезный общественный резонанс вызвали документальный сериал "Гарри и Меган" на Netflix и мемуары "Spare", в которых принц откровенно высказался о своей семье. С момента выхода в январе 2023 года книга разошлась тиражом более шести миллионов экземпляров и установила рекорд Гиннесса как самая быстро продаваемая документальная книга в истории.

Фицуильямс добавил, что последние пять лет стали тяжелейшими для королевской семьи не только из-за действий Гарри и МеганСассексов, но и из-за скандала вокруг принца Эндрю. Напомним, в 2022 году он прекратил исполнение публичных обязанностей из-за связи с Джеффри Эпштейном.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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