Связанная с принцессой Дианой: какое будущее предназначено для принцессы Шарлотты

Хотя принцессе Шарлотте всего 10 лет, и она еще далеко до выполнения официальных королевских обязанностей, ее появление 27 июля на женском Евро-турнире УЕФА может намекать на то, куда она направляется. Дочь Кейт Миддлтон наблюдала, как английские "львицы" победили Испанию со счетом 3:1 вместе со своим отцом, принцем Уильямом.

Вполне возможно, что Шарлотта когда-то получит патронатов и возьмет на себя королевские обязанности, связанные со спортом — ее настоящей страстью. Об этом пишет InStyle.

27 июля отец и дочь прибыли вместе в Базель, Швейцария, чтобы посмотреть матч Англии против Испании.

"Уильям и Кэтрин знают, что на этих мероприятиях будут фотографы и толпы наблюдателей, и это слишком много для молодого человека, но, кажется, Шарлотта прекрасно со всем этим справляется", — сказал королевский биограф Роберт Джобсон.

По словам эксперта, Шарлотта выглядела "очень счастливой и уверенной" с Уильямом.

Принцесса Шарлотта и принц Уильям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

После матча 10-летняя Шарлотта впервые начала свою королевскую карьеру: в приветственном послании команде имя Шарлотты впервые было использовано в официальных сообщениях.

"Какая игра!" — говорилось в сообщении, опубликованном в социальных сетях принца и принцессы Уэльских.

Появление Шарлотты в прошлом месяце было не первым случаем, когда она публично говорила о своей любви к команде. Дочь Кейт Миддлтон присоединилась к своему отцу в видеообращении перед победой "Львиц" в финале Евро против Германии в прошлом году, сказав команде: "Удачи! Надеюсь, вы победите. Пока!"

Принцесса Шарлотта и принц Уильям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

В 2019 году, после того, как старший брат Шарлотты, принц Джордж, сказал своей сестре, что он лучший в футболе, Уильям вмешался и добавил: "Шарлотта может быть такой же хорошей, как ты".

Связь с принцессой Дианой

"Шарлотта не спешит брать на себя королевскую роль, но в будущем будут роли, которые нужно будет исполнить", — сказал Джобсон.

Девочка достаточно спортивная и любит балет, поэтому она в конце концов может взять на себя покровительство, связанное со спортом, как ее родители, и танцы, как ее покойная бабушка принцесса Диана, говорит эксперт.

Принцесса Диана Фото: Getty Images

"Семья Уэльских фанаты спорта, и Уильям и Кэтрин явно передали свою страсть своим детям, поэтому мы видели, как Джордж и Шарлотта появляются на крупных спортивных мероприятиях так, как мы не видели в предыдущих поколениях королевской семьи", — добавил он.

Это свидетельствует о поддержке спортсменов и спортсменок, а также об искреннем интересе к событиям, которые беспокоят многих других людей.

Палмер подчеркнул, что Шарлотта "унаследовала выдержку матери, внутреннюю силу и уверенность", а королевский биограф Салли Беделл Смит сказала, что девочка вполне может когда-то взять на себя обязанности от имени короны, она также предположила, что будущая монаршая роль Шарлотты может быть связана со спортом.

