Пов'язана з принцесою Діаною: яке майбутнє призначене для принцеси Шарлотти

Хоча принцесі Шарлотті лише 10 років, і вона ще далеко до виконання офіційних королівських обов'язків, її поява 27 липня на жіночому Євро-турнірі УЄФА може натякати на те, куди вона прямує. Донька Кейт Міддлтон спостерігала, як англійські "левиці" перемогли Іспанію з рахунком 3:1 разом зі своїм батьком, принцом Вільямом.

Цілком можливо, що Шарлотта колись отримає патронатів і візьме на себе королівські обов'язки, пов'язані зі спортом — її справжньою пристрастю. Про це пише InStyle.

27 липня батько та дочка прибули разом до Базеля, Швейцарія, щоб подивитися матч Англії проти Іспанії.

"Вільям і Кетрін знають, що на цих заходах будуть фотографи та натовпи спостерігатимуть, і це забагато для молодої людини, але, здається, Шарлотта чудово з усім цим справляється", — сказав королівський біограф Роберт Джобсон.

За словами експерта, Шарлотта виглядала "дуже щасливою та впевненою" з Вільямом.

Принцеса Шарлотта та принц Вільям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Після матчу 10-річна Шарлотта вперше почала свою королівську кар’єру: у вітальному посланні команді ім’я Шарлотти вперше було використано в офіційних повідомленнях.

"Яка гра!" — йшлося в повідомленні, опублікованому в соціальних мережах принца та принцеси Уельських.

Поява Шарлотти минулого місяця була не першим випадком, коли вона публічно говорила про свою любов до команди. Донька Кейт Міддлтон приєдналася до свого батька у відеозверненні перед перемогою "Левиць" у фіналі Євро проти Німеччини минулого року, сказавши команді: "Удачі! Сподіваюся, ви переможете. Бувайте!"

Принцеса Шарлотта та принц Вільям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

У 2019 році, після того, як старший брат Шарлотти, принц Джордж, сказав своїй сестрі, що він кращий у футболі, Вільям втрутився і додав: "Шарлотта може бути такою ж хорошою, як ти".

Звʼязок з принцесою Діаною

"Шарлотта не поспішає брати на себе королівську роль, але в майбутньому будуть ролі, які потрібно буде виконати", – сказав Джобсон.

Дівчинка досить спортивна і любить балет, тому вона зрештою може взяти на себе покровительство, пов’язане зі спортом, як її батьки, та танці, як її покійна бабуся принцеса Діана, каже експерт.

Принцеса Діана Фото: Getty Images

"Родина Уельських фанати спорту, і Вільям і Кетрін явно передали свою пристрасть своїм дітям, тому ми бачили, як Джордж і Шарлотта з’являються на великих спортивних заходах так, як ми не бачили в попередніх поколіннях королівської родини", — додав він.

Це свідчить про підтримку спортсменів і спортсменок, а також про щирий інтерес до подій, які турбують багатьох інших людей.

Палмер наголосив, що Шарлотта "успадкувала витримку матері, внутрішню силу та впевненість", а королівська біографка Саллі Беделл Сміт сказала, що дівчинка цілком може колись взяти на себе обов'язки від імені корони, вона також припустила, що майбутня монарша роль Шарлотти може бути пов'язана зі спортом.

