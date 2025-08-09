"Не питав мого дозволу": Меган Маркл розплакалася через жорстку заяву принца Вільяма

Принц Гаррі та його дружина американська акторка Меган Маркл були розлючені на Букінгемський палац, який оприлюднив заяву, яку з ними не погодили.

Related video

Сама Меган Маркл "розплакалася" через те, що брат її чоловіка — принц Вільям поширив заяву, в якій від імені обох принців стверджував, що він не виганяв подружжя Маркл і Гаррі, пише Mirror.

Проблема виникла, коли Гаррі не дав дозволу на оприлюднення спільної заяви палацу, в якій заперечувалися звинувачення в знущаннях.

"Того дня з'явилася історія, що одна з причин, чому Меган і я йдемо, — це те, що Вільям нас вигнав. І коли я сів у машину після зустрічі, мені сказали про спільну заяву, опубліковану від мого імені та імені мого брата, яка спростовувала історію про те, що він вигнав нас із родини. Я не міг у це повірити. Ніхто не питав мого дозволу на розміщення мого імені в такій заяві. Я зателефонував Меган і розповів їй про це, і вона розплакалася, бо за чотири години вони були готові брехати, щоб захистити мого брата, а протягом трьох років ніколи не були готові сказати правду, щоб захистити нас", — розповів Гаррі.

Журналісти підкреслили, що все це сталося після того, як минулого місяця король Чарльз і старші помічники Гаррі провели в Лондоні таємний мирний саміт, який, як кажуть, став першим помітним кроком у "процесі зближення", завдяки якому розірвані зв'язки нарешті можуть бути відновлені.

"Попереду ще довгий шлях, але вперше за рік відкрився канал комунікації. Не було офіційного порядку денного, лише неформальне спілкування за келихом вина. Обидві сторони мали теми, про які хотіли поговорити", — зазначило одне з анонімних джерел видання.

Хоча команда принца Вільяма не була запрошена на цю зустріч, експерти стверджують, що зустріч ніколи б не відбулася без його "підтримки та розуміння".

Автори матеріалу також зазначили, що принц Гаррі має повернутися до Великої Британії у вересні для щорічних заходів WellChild, що може стати для нього нагодою зустрітися з батьком вперше за 18 місяців.

"Але Вільям, здається, не має жодних планів зустрітися з братом, попри мирні переговори", — наголошується у статті.

Нагадаємо, 9 серпня видання Mirror оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Меган Маркл досі вважає себе королівською особою, але викликає цим негатив.

Фокус також писав про те, як принц Вільям запідозрив Меган у нечесності щодо Гаррі.