"Не спрашивал моего разрешения": Меган Маркл расплакалась из-за жесткого заявления принца Уильяма

Принц Гарри и его жена американская актриса Меган Маркл были разъярены на Букингемский дворец, который обнародовал заявление, которое с ними не согласовали.

Сама Меган Маркл "расплакалась" из-за того, что брат ее мужа — принц Уильям распространил заявление, в котором от имени обоих принцев утверждал, что он не выгонял супругов Маркл и Гарри, пишет Mirror.

Проблема возникла, когда Гарри не дал разрешения на обнародование совместного заявления дворца, в котором отрицались обвинения в издевательствах.

"В тот день появилась история, что одна из причин, почему Меган и я уходим, — это то, что Уильям нас выгнал. И когда я сел в машину после встречи, мне сказали о совместном заявлении, опубликованном от моего имени и имени моего брата, которое опровергало историю о том, что он выгнал нас из семьи. Я не мог в это поверить. Никто не спрашивал моего разрешения на размещение моего имени в таком заявлении. Я позвонил Меган и рассказал ей об этом, и она расплакалась, потому что за четыре часа они были готовы врать, чтобы защитить моего брата, а в течение трех лет никогда не были готовы сказать правду, чтобы защитить нас", — рассказал Гарри.

Журналисты подчеркнули, что все это произошло после того, как в прошлом месяце король Чарльз и старшие помощники Гарри провели в Лондоне тайный мирный саммит, который, как говорят, стал первым заметным шагом в "процессе сближения", благодаря которому разорванные связи наконец-то могут быть восстановлены.

"Впереди еще долгий путь, но впервые за год открылся канал коммуникации. Не было официальной повестки дня, только неформальное общение за бокалом вина. Обе стороны имели темы, о которых хотели поговорить", — отметил один из анонимных источников издания.

Хотя команда принца Уильяма не была приглашена на эту встречу, эксперты утверждают, что встреча никогда бы не состоялась без его "поддержки и понимания".

Авторы материала также отметили, что принц Гарри должен вернуться в Великобританию в сентябре для ежегодных мероприятий WellChild, что может стать для него возможностью встретиться с отцом впервые за 18 месяцев.

"Но Уильям, кажется, не имеет никаких планов встретиться с братом, несмотря на мирные переговоры", — отмечается в статье.

