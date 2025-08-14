"Важливо цінувати": сильно схудла Кейт Міддлтон після лікування раку звернулася до людей

Принцеса Уельська поділилася новим повідомленням з професійним відео прекрасних краєвидів Великої Британії, які надихнули її під час боротьби з раком.

Майбутня королева розповіла про те, як природа втішала її протягом минулого року, коли вона проходила лікування від онкології. Вона опублікувала відео в соціальних мережах, підкреслюючи природну красу британського літа.

Кейт Міддлтон звернулася до прихильників

"Наше життя процвітає, коли ми плекаємо узи любові та дружби. Ще ніколи не було так важливо цінувати одне одного та Матінку-природу. За літо", — написала дружина принца Вільяма, залишивши свій ініціал.

Її голос за кадром відтворюється поверх відео, знятого Віллом Ворром, яке зображує ідилічне бачення британського літа. Ролик містить спокійні кадри: бджолу, величезні дерева, хвилі, що розбиваються, високі скелі та дітей, що граються на піщаних дюнах.

Кетрін каже: "Літо — це пора достатку. Так само, як квіти розпускаються, а плоди дозрівають, ми також згадуємо про власний потенціал зростання. Це час запалити наш внутрішній вогонь та дослідити власну творчість, пристрасті та мрії. Коли ми ніжимося в сонячних годинах, друзі та родини збираються разом; граються, спілкуються, перебувають у присутності. Приймаючи радість, яку можна знайти навіть у найшвидших моментах та спільних переживаннях".

Майбутня королева закликала відкрити свої серця, співати, танцювати та грати.

"Дні ще довгі, тож просто кохайте і будьте коханими", — сказала дружина принца Вільяма.

У коментарях принцесу підтримав її рідний брат Джеймс Міддлтон: "Повністю згоден".

Наслідки раку в Кейт Міддлтон

Принцеса оголосила, що проходить лікування від раку в березні 2024 року після операції на черевній порожнині та провела більшу частину року поза увагою публіки. У січні 2025 року Кетрін повідомила, що завершила лікування та перебуває в стадії ремісії.

"Кажуть, що у неї важкий час, у неї немає апетиту, і в результаті вона худне. Вона виснажена, і м’язовий тонус майже відсутній. Кейт завжди мала атлетичну фігуру, але зараз вона далека від неї. Вона пройшла важкий шлях. Хіміотерапія – це не прогулянка в парку. Це залишило на ній свій слід", — казало джерело.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

