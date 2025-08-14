"Важливо цінувати": сильно схудла Кейт Міддлтон після лікування раку звернулася до людей
Принцеса Уельська поділилася новим повідомленням з професійним відео прекрасних краєвидів Великої Британії, які надихнули її під час боротьби з раком.
Майбутня королева розповіла про те, як природа втішала її протягом минулого року, коли вона проходила лікування від онкології. Вона опублікувала відео в соціальних мережах, підкреслюючи природну красу британського літа.
"Наше життя процвітає, коли ми плекаємо узи любові та дружби. Ще ніколи не було так важливо цінувати одне одного та Матінку-природу. За літо", — написала дружина принца Вільяма, залишивши свій ініціал.
Її голос за кадром відтворюється поверх відео, знятого Віллом Ворром, яке зображує ідилічне бачення британського літа. Ролик містить спокійні кадри: бджолу, величезні дерева, хвилі, що розбиваються, високі скелі та дітей, що граються на піщаних дюнах.
Кетрін каже: "Літо — це пора достатку. Так само, як квіти розпускаються, а плоди дозрівають, ми також згадуємо про власний потенціал зростання. Це час запалити наш внутрішній вогонь та дослідити власну творчість, пристрасті та мрії. Коли ми ніжимося в сонячних годинах, друзі та родини збираються разом; граються, спілкуються, перебувають у присутності. Приймаючи радість, яку можна знайти навіть у найшвидших моментах та спільних переживаннях".
Майбутня королева закликала відкрити свої серця, співати, танцювати та грати.
"Дні ще довгі, тож просто кохайте і будьте коханими", — сказала дружина принца Вільяма.
У коментарях принцесу підтримав її рідний брат Джеймс Міддлтон: "Повністю згоден".
Наслідки раку в Кейт Міддлтон
Принцеса оголосила, що проходить лікування від раку в березні 2024 року після операції на черевній порожнині та провела більшу частину року поза увагою публіки. У січні 2025 року Кетрін повідомила, що завершила лікування та перебуває в стадії ремісії.
"Кажуть, що у неї важкий час, у неї немає апетиту, і в результаті вона худне. Вона виснажена, і м’язовий тонус майже відсутній. Кейт завжди мала атлетичну фігуру, але зараз вона далека від неї. Вона пройшла важкий шлях. Хіміотерапія – це не прогулянка в парку. Це залишило на ній свій слід", — казало джерело.
