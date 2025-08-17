Кейт Міддлтон та принц Вільям переїжджають у новий дім, аби "почати все спочатку": який вигляд має будинок (фото)

Принц Вільям та принцеса Уельська Кейт Міддлтон разом із дітьми невдовзі переїдуть у новий будинок у Віндзорі, сподіваючись "почати все спочатку" після "жорстких" кількох останніх років життя. Пара зупинилася на виборі триповерхового восьмикімнатного будинку, що входить до пам'яток архітектури.

Маєток має назву Forest Lodge і розташований він неподалік від їхнього теперішнього будинку Adelaide Cottage у Віндзорському великому парку. Це — пам'ятка архітектури другої категорії, розповіло британське видання The Telegraph.

Королівська сім'я сподівається, що будинок стане їхнім "постійним домом". Тут вони, як дізналися ЗМІ, планують залишитися і після коронації принца Вільяма.

The Telegraph | маєток Forest Lodge у Віндзорі

Принц Вільям і Кейт Міддлтон переїжджають: що стало причиною

Неназване джерело повідомило The Telegraph, що переїзд королівської сім'ї обумовлений зокрема "надзвичайно складними часами", які почалися з моменту їх минулого переїзду після смерті королеви Єлизавети II. Потім пара пережила боротьбу із онкологічним захворюванням, що теж похитнуло емоційний стан принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Напруження стосунків із братом, герцогом Сассекським, принцом Гаррі, теж вплинуло на те, що останні роки для королівської пари були складними. Тим часом у короля також були виявлені проблеми зі здоров'ям і він все ще проходить лікування.

Після низки таких невдач принц та принцеса вирішили, що їм необхідно переїхати з Adelaide Cottage та почати все з початку.

"Це крок на довгострокову перспективу. Родина має намір залишитися у своєму новому будинку після зміни правління", — зазначило журналістам джерело, обізнане з планами королівської сім'ї.

Очікується, що пара разом зі своїми трьома дітьми переїде у нову оселю до Різдва. Зараз же у Forest Lodge відбувається невеликий внутрішній та зовнішній ремонт, зокрема встановлюються нові вікна у маєтку та двері. Також будинок потребує знесення внутрішніх стін, ремонту стелі та встановлення нової підлоги.

Нагадаємо, перші чутки про те, що принц Вільям та Кейт Міддлтон планують переїхати у новий будинок, з'явилися ще наприкінці липня. Тоді видання Daily Mail розповідало, що королівська сім'я хоче переїхати через те, що переросла маленьке помешкання.

14 серпня Кетл Міддлтон звернулася до людей після лікування раку та розповіла про те, як природа допомогла їй пережити боротьбу з хворобою.