"Сказали, що повинні": через переїзд принца Вільяма та Кейт Міддлтон у новий будинок виселили сім'ї з дітьми

Принц Вільям та принцеса Уельська Кейт Міддлтон разом з дітьми готуються до переїзду у новий будинок у Віндзорі, до якого планують перебратися до Різдва. Через це дві сімейні пари разом із дітьми "виселяють" з їхніх осель поблизу.

Сім'ї, які жили в котеджах поруч із заміським маєтком Forest Lodge у Віндзорі, попросили залишити їхні домівки, аби п'ятеро осіб могли туди переїхати. Про це дізналося британське видання Daily Mail від джерел, знайомих із ситуацією.

Котеджі, переобладнані з хлівів на території маєтку Forest Lodge, маєток Crown Estate здав в оренду. Самі орендарі були "здивовані", коли їх попросили переїхати з їхніх осель.

"Їм сказали переїхати. Гадаю, їх переселили кудись ще, але сказали, що вони повинні переїхати", — повідомило анонімне джерело у коментарі виданню.

Жодних повідомлень про це надіслано не було. Ймовірно, орендарі переїхали до аналогічних будинків або ж кращих в іншому місці Віндзорського Великого парку, однак інформації про це не розповсюджують.

"Вони цього не очікували. Ці будинки розташовані дуже близько до ложі, тому вони не хочуть, щоб там мешкали будь-які Том, Дік чи Гаррі, якщо там будуть королівські особи", — зазначило джерело.

Окрім того, у принца Вільяма та Кейт Міддлтон у новому будинку можуть з'явитися працівники. У теперішньому помешканні королівської родини їх немає, однак переїзд до більшого маєтку, ймовірно, вимагатиме від них зробити певні корективи у цьому плані.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон переїжджають: що відомо про новий маєток і причини переїзду

The Telegraph | маєток Forest Lodge у Віндзорі

Новий будинок королівської сім'ї — триповерховий восьмикімнатний маєток, що входить до пам'яток архітектури другої категорії. Forest Lodge — вишукана будівля з венеціанськими вікнами та мармуровими камінами, з пишним бальним залом, тенісним кортом та великою територією довкола.

Це покращений і значно більший варіант житла для принца Вільяма та Кейт Міддлтон, оскільки зараз вони мешкають у чотирикімнатному маєтку Adelaide Cottage, що розташований також на території Віндзорського Великого парку.

Перші чутки про переїзд принца Вільяма та Кейт Міддлтон у новий будинок з'явилися наприкінці липня. Тоді видання Daily Mail повідомляло, що пара розглядає зокрема Форт Бельведер, зведений у XVIII-му сторіччі.

17 серпня британське видання The Telegraph повідомило, що королівська сім'я планує переїхати у новий будинок до Різдва. За даними медіа, принц Вільям і Кейт Міддлтон переїжджають, аби "почати все спочатку". Також вони сподіваються, що нова оселя стане їхнім "постійним домом".